Королева пріоритетів: як шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування

Яким був чемпіонський шлях Владислави Харькової, як один укол вирішив долю золотої медалі, що побачила фехтувальниця у віщому сні й чому відмовилася від спільного фото призерів світової першості? Про все це чемпіонка світу розповіла ексклюзивно для LB.ua.

Її перемога була більш ніж переконливою, адже в сутичці за вихід до фіналу Влада здолала першого номера світового рейтингу з фехтування на шпагах – кореянку Сон Се Ра. У фіналі ж довелося виборювати своє «золото» у боротьбі проти естонської призерки Олімпіади-2020 Катріни Лехіс. Хоч труднощів вистачало, українка змогла переписати історію.

Українська шпажистка Влада Харькова здобула перемогу у фіналі Чемпіонату світу з фехтування , який проходить у Тбілісі, Грузія. Перемога спортсменки стала історичною для України: вперше за 22 роки українська фехтувальниця на шпагах виграла «золото» світової першості.

Віщий сон

До Чемпіонату світу Влада Харькова підходила без надмірних емоцій. Вона намагалася не перевантажувати себе медальними сподіваннями, щоб не перегоріти.

«Як таких передчуттів не було… Я хотіла просто нейтрально підійти до цих змагань, без великих очікувань. Хотілося насолодитися останніми змаганнями цього сезону і показати своє найкраще фехтування», – ділиться фехтувальниця.

Фото: FIE Українська шпажистка Влада Харькова

Тріумф українки на Чемпіонаті світу не був несподіваним для вболівальників, адже вона вже перемагала на змаганнях високого рівня, але й передбачуваним його назвати складно. Влада ж розуміла, що турнір може видатися результативним з огляду на цікавий сон, що наснився її за день до старту.

«Як би це смішно не звучало, в українців є така віра, що якщо напередодні, або перед якоюсь важливою подією сниться «це» (сміється), то «це» – на гроші, або в нашому випадку – на великі результати. Ми дуже сміялися з мамою, бо вона мені вже після змагань розповіла, що їй два дні до того снились такі сни. Мені до речі теж за день до змагань снився такий сон, з таким сюжетом. Не знаю, можливо, не просто так ці вірування з‘явились в нашій культурі», – зазначає фехтувальниця.

Як виявилося, справді не просто так, бо далі все пішло як по… маслу!

Переможна хода Харькової

На старті змагань 28-річну українську фехтувальницю жереб звів зі швейцаркою Фіоною Гатц. Харькова без особливих проблем впоралася із суперницею, хоч фактор першої сутички позначався на діях українки.

«Перший бій у мене був зі швейцаркою. Я його дуже напружено почала, бо це перший бій, а тут завжди емоційно складно. Важливо розігрітися, зрозуміти, що сьогодні «горить», що – ні, що виходить, а що не вдається. У другій половині поєдинку я все ж змогла зібратися й закінчила бій доволі таки легко», – розповідає Влада.

Влада Харькова – Фіона Гатц – 15:9 (1/32)

Фото: FIE Влада Харькова під час змагань

За вихід до 1/8 фіналу Харькова фехтувала з представницею Великої Британії Юлією Карон. На відміну від першого бою, другий був напруженим і драматичним. Долю сутички вирішив пріоритет.

«Ця сутичка була дуже напруженою. Протягом усього протистояння я намагалась знайти ключики до суперниці. Однак попри все десь я виривала, десь – програвала. Наприкінці вона змогла зрівняти, а я виграла в неї на пріоритеті (правило у фехтуванні на шпагах, яке застосовується за рівного рахунку в основний час. Спортсмен без пріоритету повинен упродовж хвилини завдати укол, інакше він програє – LB.ua). Це було емоційно доволі таки складно, бо до самого кінця поєдинку треба було тримати себе в емоційній стабільності та спокої», – згадує Харькова.

Влада Харькова – Юлія Карон – 15:14 (1/16)

Наступною на шляху нашої фехтувальниці була угорка Бланка Надь. Українки готувалися до змагань саме в Угорщині, тому суперниця Влади мала змогу вивчити її ще до сутички.

«Я дуже хвилювалася, бо перед цим у нас був тренувальний збір в Угорщині. Я розуміла, що вони провели свою роботу, проаналізували нас. Мені здавалося, що це буде така собі інтелектуальна гра, але я мала чіткий план. На щастя, цей план почав давати результати з самого початку поєдинку, тож досить спокійно я здобула тут перемогу. Загалом вся сітка складалася дуже цікаво, бо титуловані дівчата, які були в моїй частині сітки, досить неочікувано програли дівчатам, які нижчі за них у рейтингу. Я постійно з цікавістю спостерігала за тим, хто чекає на мене далі», – пояснює фехтувальниця.

Фото: FIE Влада Харькова на змаганнях у Тбілісі

Влада Харькова – Бланка Віраг Надь – 15:9 (1/8)

У поєдинку за вихід до четвірки кращих українка фехтувала проти француженки Елоіз Ванріссель. Бій був конкурентним, але Харькова знову перемогла завдяки правилу пріоритету.

«Вона (Елоіз Ванріссель) дуже добре фехтувала в цей день. Видно було, що вона заряджена. Я розуміла, що цей бій буде дуже складний, бо він за вихід у четвірку – це велика відповідальність. Було справді складно, ми йшли укол в укол. Наприкінці я змогла-таки нанести три уколи, які гарантували мені перевагу, але їй вдалося зрівняти рахунок за 10-15 секунд до кінця поєдинку. Все вирішив один укол – на пріоритеті я пройшла далі», – пригадує українка.

Фото: EPA/UPG Харькова фехтує проти Ванріссель

Влада Харькова – Елоіз Ванріссель – 15:14 (1/4)

Битви за нагороду

Далі розпочалося найцікавіше. Українка вже гарантувала собі медаль, адже вийшла в четвірку кращих фехтувальниць турніру. Однак зупинятися на «бронзі» Влада не збиралася. У півфіналі на Харькову чекав серйозний іспит у вигляді першого номеру світового рейтингу FIE – кореянки Сон Се Ра.

Фото: EPA/UPG Влада Харькова атакує в бою проти Сон Се Ри

Українка продемонструвала неймовірно розумне фехтування проти іменитої суперниці. І знову, завдячуючи одному уколу на пріоритеті, Харькова вийшла до фіналу ЧС.

«Вона (Сон Се Ра) неймовірна спортсменка: дуже стабільна, протягом багатьох років показує високі результати. Я з нею вже фехтувала раніше, вже вигравала, тож розуміла, якою має бути тактика бою, як мені потрібно з нею фехтувати. Єдине, що мені залишалося – це втілити все в життя. Там були моменти, коли я вела в багато уколів, але в певний момент трішки втрачала концентрацію, тому бій зрівнювався. Усе теж вирішив 15-й укол», – розповідає українська фехтувальниця.

Фото: EPA/UPG Владислава Харькова – Сон Се Ра

Влада Харькова – Сон Се Ра – 15:14 (1/2)

У боротьбі за «золото» Чемпіонату світу в Тбілісі на українку чекала ще одна титулована спортсменка – естонка Катріна Лехіс. Естонська фехтувальниця вигравала Чемпіонат Європи-2018 та була бронзовою призеркою токійської Олімпіади-2020 в особистому заліку. Українка була готова до сутички й добре знала суперницю, адже неодноразово тренувалася в Естонії.

У звичному для себе стилі на цьогорічному Чемпіонаті світу Влада на пріоритеті перемогла у фіналі. Історична подія.

Фото: EPA/UPG Харькова фехтує у фіналі

«Ми дуже часто з ними (естонцями) тренуємося, дуже часто їздимо на збори до них і зустрічаємось на змаганнях одна з одною. Звичайно, її стиль не був для мене якимось секретом. Вона дуже потужна спортсменка і має дуже багато особистих нагород, тож я готувалася до цікавого поєдинку. За традицією я повела в рахунку. Наприкінці бою теж перемагала, але знову ж таки завдала вирішальний укол на пріоритеті», – згадує Харькова.

Влада Харькова – Катріна Лехіс – 15:14 (фінал)

Перемога на світовій першості – одна з дитячих мрій спортсменки, тому ця звитяга була особливо цінною для неї.

Фото: FIE Емоції Харькової після перемоги

«Це моя дитяча мрія! Як і для кожного спортсмена, чемпіонати Європи та світу дуже важливі. Емоції досі неймовірні. Я дуже рада, що змогла досягти таких результатів. Мені дуже приємно, що радіють всі мої рідні, всі мої друзі, федерація, тренери. Вся Україна радіє, а це, безумовно, підсилює емоції», – наголошує Харькова.

Чемпіонський вчинок

Далі відбулася головна подія змагань – нагородження кращих. У Грузії пролунав гімн України на знак перемоги нашої спортсменки, після чого на подіум вийшли чоловічі призери ЧС у шпазі. Серед них був і росіянин Кирило Бородачов, який став срібним призером змагань. Він – російський військовий та член клубу ЦСКА (центральний спортивний клуб армії РФ).

Організатори намагалися зробити спільне фото всіх призерів, але українка пішла з п’єдесталу, щоб не бути поруч з представником країни-агресорки. Під час розмови Харькова зізналася, що не одразу зрозуміла, що в компанії фехтувальників стоїть представник країни-агресорки, але все ж встигла не забруднитися спільним фото.

Фото: FIE Влада Харькова з золотою медаллю чемпіонату світу

«Насправді це має бути чітка позиція всіх українців. Коли я стояла на п’єдесталі, до нас підійшли хлопці, і я собі стояла, навіть не думала, що там є росіянин. Але мені крикнули з команди: «Влада, подивись!» Я зрозуміла, що стою на п‘єдесталі разом із ним, тому далі все було очевидно. Я пішла на знак протесту. Ми не спілкуємося з ними взагалі, намагаємося уникати один одного. Для нашої команди це дуже чітка позиція», – наголошує Харькова.

Водночас Влада засмучено підмітила, що спортсмени з інших країн не бачать нічого поганого в тому, щоб спілкуватися з «нейтральним» росіянином.

«Мені трохи сумно, бо на цих змаганнях я спостерігала за тим, як багато фехтувальників обіймаються та тиснуть руки цим спортсменам. Вони собі спілкуються з росіянами, як ніби це норма. Немає чіткої позиції в багатьох країнах щодо допуску росіян до змагань. Дуже відчувалася підтримка від грузинів, адже вони дуже підтримували, вітали, бажали удачі. Звичайно, інші країни, з якими ми спілкуємося і тренуємося, також. Але ніхто вже не питає, як там в Україні, як ми там тренуємось, і це дуже болить», – каже Харькова.

Головна спортивна мрія

На цьому виступи Влади на ЧС не закінчуються. Вона вже готується допомогти своїм подругам здобути перемогу в командних змаганнях, які розпочнуться 26 липня.

«Додає ця перемога впевненості, або відповідальності? Мені здається, що й те, й інше. Перемога додає впевненості, очевидно, але не знімає відповідальності. Відповідальної підготовки до тренувань, до змагань, до свого емоційного стану. Ці аспекти є дуже важливими для подальших перемог. Мені дуже хочеться, аби разом із командою ми показали теж хороший результат. Для мене нормально було б потрапити до трійки на чемпіонаті світу, або виграти його. Потім дуже хочеться трохи відпочити й відновитись. У нас далі якраз за планом буде відпочинок. А вже з вересня ми знову починаємо тренування. Буде підготовка до наступного сезону», – каже Харькова.

Фото: FIE Українська делегація після перемоги Влади

Хай там як, після змагань у Тбілісі Влада стала чемпіонкою не лише Європи, а й світу. Аби всі мрії стали реальністю, не вистачає лише однієї спортивної перемоги.

«Коли я виграла чемпіонат Європи, давала інтерв‘ю і сказала, що у мене є мрія – «золота трійця». Хочу виграти Чемпіонат Європи, що я тоді й зробила, Чемпіонат світу, що я зробила вже зараз, і Олімпійські ігри. Тоді я буду повністю задоволена. Якщо вдасться виграти Олімпіаду – це буде просто… Це моя велика мрія, до якої я йду і в яку я дуже вірю», – підсумувала Влада.

«Золото» Харькової – єдина медаль для України на Чемпіонаті світу в Тбілісі станом на 26 липня. Цікаво, що цього вистачило для того, аби очолити медальний залік змагань.

Чекаємо на командні змагання і віримо в наших дівчат.