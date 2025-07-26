Королева пріоритетів: як шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування

Віщий сон
До Чемпіонату світу Влада Харькова підходила без надмірних емоцій. Вона намагалася не перевантажувати себе медальними сподіваннями, щоб не перегоріти.
«Як таких передчуттів не було… Я хотіла просто нейтрально підійти до цих змагань, без великих очікувань. Хотілося насолодитися останніми змаганнями цього сезону і показати своє найкраще фехтування», – ділиться фехтувальниця.
Тріумф українки на Чемпіонаті світу не був несподіваним для вболівальників, адже вона вже перемагала на змаганнях високого рівня, але й передбачуваним його назвати складно. Влада ж розуміла, що турнір може видатися результативним з огляду на цікавий сон, що наснився її за день до старту.
«Як би це смішно не звучало, в українців є така віра, що якщо напередодні, або перед якоюсь важливою подією сниться «це» (сміється), то «це» – на гроші, або в нашому випадку – на великі результати. Ми дуже сміялися з мамою, бо вона мені вже після змагань розповіла, що їй два дні до того снились такі сни. Мені до речі теж за день до змагань снився такий сон, з таким сюжетом. Не знаю, можливо, не просто так ці вірування з‘явились в нашій культурі», – зазначає фехтувальниця.
Як виявилося, справді не просто так, бо далі все пішло як по… маслу!
Переможна хода Харькової
На старті змагань 28-річну українську фехтувальницю жереб звів зі швейцаркою Фіоною Гатц. Харькова без особливих проблем впоралася із суперницею, хоч фактор першої сутички позначався на діях українки.
«Перший бій у мене був зі швейцаркою. Я його дуже напружено почала, бо це перший бій, а тут завжди емоційно складно. Важливо розігрітися, зрозуміти, що сьогодні «горить», що – ні, що виходить, а що не вдається. У другій половині поєдинку я все ж змогла зібратися й закінчила бій доволі таки легко», – розповідає Влада.
Влада Харькова – Фіона Гатц – 15:9 (1/32)
За вихід до 1/8 фіналу Харькова фехтувала з представницею Великої Британії Юлією Карон. На відміну від першого бою, другий був напруженим і драматичним. Долю сутички вирішив пріоритет.
«Ця сутичка була дуже напруженою. Протягом усього протистояння я намагалась знайти ключики до суперниці. Однак попри все десь я виривала, десь – програвала. Наприкінці вона змогла зрівняти, а я виграла в неї на пріоритеті (правило у фехтуванні на шпагах, яке застосовується за рівного рахунку в основний час. Спортсмен без пріоритету повинен упродовж хвилини завдати укол, інакше він програє – LB.ua). Це було емоційно доволі таки складно, бо до самого кінця поєдинку треба було тримати себе в емоційній стабільності та спокої», – згадує Харькова.
Влада Харькова – Юлія Карон – 15:14 (1/16)
Наступною на шляху нашої фехтувальниці була угорка Бланка Надь. Українки готувалися до змагань саме в Угорщині, тому суперниця Влади мала змогу вивчити її ще до сутички.
«Я дуже хвилювалася, бо перед цим у нас був тренувальний збір в Угорщині. Я розуміла, що вони провели свою роботу, проаналізували нас. Мені здавалося, що це буде така собі інтелектуальна гра, але я мала чіткий план. На щастя, цей план почав давати результати з самого початку поєдинку, тож досить спокійно я здобула тут перемогу. Загалом вся сітка складалася дуже цікаво, бо титуловані дівчата, які були в моїй частині сітки, досить неочікувано програли дівчатам, які нижчі за них у рейтингу. Я постійно з цікавістю спостерігала за тим, хто чекає на мене далі», – пояснює фехтувальниця.
Влада Харькова – Бланка Віраг Надь – 15:9 (1/8)
У поєдинку за вихід до четвірки кращих українка фехтувала проти француженки Елоіз Ванріссель. Бій був конкурентним, але Харькова знову перемогла завдяки правилу пріоритету.
«Вона (Елоіз Ванріссель) дуже добре фехтувала в цей день. Видно було, що вона заряджена. Я розуміла, що цей бій буде дуже складний, бо він за вихід у четвірку – це велика відповідальність. Було справді складно, ми йшли укол в укол. Наприкінці я змогла-таки нанести три уколи, які гарантували мені перевагу, але їй вдалося зрівняти рахунок за 10-15 секунд до кінця поєдинку. Все вирішив один укол – на пріоритеті я пройшла далі», – пригадує українка.
Влада Харькова – Елоіз Ванріссель – 15:14 (1/4)
Битви за нагороду
Далі розпочалося найцікавіше. Українка вже гарантувала собі медаль, адже вийшла в четвірку кращих фехтувальниць турніру. Однак зупинятися на «бронзі» Влада не збиралася. У півфіналі на Харькову чекав серйозний іспит у вигляді першого номеру світового рейтингу FIE – кореянки Сон Се Ра.
Українка продемонструвала неймовірно розумне фехтування проти іменитої суперниці. І знову, завдячуючи одному уколу на пріоритеті, Харькова вийшла до фіналу ЧС.
«Вона (Сон Се Ра) неймовірна спортсменка: дуже стабільна, протягом багатьох років показує високі результати. Я з нею вже фехтувала раніше, вже вигравала, тож розуміла, якою має бути тактика бою, як мені потрібно з нею фехтувати. Єдине, що мені залишалося – це втілити все в життя. Там були моменти, коли я вела в багато уколів, але в певний момент трішки втрачала концентрацію, тому бій зрівнювався. Усе теж вирішив 15-й укол», – розповідає українська фехтувальниця.
Влада Харькова – Сон Се Ра – 15:14 (1/2)
У боротьбі за «золото» Чемпіонату світу в Тбілісі на українку чекала ще одна титулована спортсменка – естонка Катріна Лехіс. Естонська фехтувальниця вигравала Чемпіонат Європи-2018 та була бронзовою призеркою токійської Олімпіади-2020 в особистому заліку. Українка була готова до сутички й добре знала суперницю, адже неодноразово тренувалася в Естонії.
У звичному для себе стилі на цьогорічному Чемпіонаті світу Влада на пріоритеті перемогла у фіналі. Історична подія.
«Ми дуже часто з ними (естонцями) тренуємося, дуже часто їздимо на збори до них і зустрічаємось на змаганнях одна з одною. Звичайно, її стиль не був для мене якимось секретом. Вона дуже потужна спортсменка і має дуже багато особистих нагород, тож я готувалася до цікавого поєдинку. За традицією я повела в рахунку. Наприкінці бою теж перемагала, але знову ж таки завдала вирішальний укол на пріоритеті», – згадує Харькова.
Влада Харькова – Катріна Лехіс – 15:14 (фінал)
Перемога на світовій першості – одна з дитячих мрій спортсменки, тому ця звитяга була особливо цінною для неї.
«Це моя дитяча мрія! Як і для кожного спортсмена, чемпіонати Європи та світу дуже важливі. Емоції досі неймовірні. Я дуже рада, що змогла досягти таких результатів. Мені дуже приємно, що радіють всі мої рідні, всі мої друзі, федерація, тренери. Вся Україна радіє, а це, безумовно, підсилює емоції», – наголошує Харькова.
Чемпіонський вчинок
Далі відбулася головна подія змагань – нагородження кращих. У Грузії пролунав гімн України на знак перемоги нашої спортсменки, після чого на подіум вийшли чоловічі призери ЧС у шпазі. Серед них був і росіянин Кирило Бородачов, який став срібним призером змагань. Він – російський військовий та член клубу ЦСКА (центральний спортивний клуб армії РФ).
Організатори намагалися зробити спільне фото всіх призерів, але українка пішла з п’єдесталу, щоб не бути поруч з представником країни-агресорки. Під час розмови Харькова зізналася, що не одразу зрозуміла, що в компанії фехтувальників стоїть представник країни-агресорки, але все ж встигла не забруднитися спільним фото.
«Насправді це має бути чітка позиція всіх українців. Коли я стояла на п’єдесталі, до нас підійшли хлопці, і я собі стояла, навіть не думала, що там є росіянин. Але мені крикнули з команди: «Влада, подивись!» Я зрозуміла, що стою на п‘єдесталі разом із ним, тому далі все було очевидно. Я пішла на знак протесту. Ми не спілкуємося з ними взагалі, намагаємося уникати один одного. Для нашої команди це дуже чітка позиція», – наголошує Харькова.
Водночас Влада засмучено підмітила, що спортсмени з інших країн не бачать нічого поганого в тому, щоб спілкуватися з «нейтральним» росіянином.
«Мені трохи сумно, бо на цих змаганнях я спостерігала за тим, як багато фехтувальників обіймаються та тиснуть руки цим спортсменам. Вони собі спілкуються з росіянами, як ніби це норма. Немає чіткої позиції в багатьох країнах щодо допуску росіян до змагань. Дуже відчувалася підтримка від грузинів, адже вони дуже підтримували, вітали, бажали удачі. Звичайно, інші країни, з якими ми спілкуємося і тренуємося, також. Але ніхто вже не питає, як там в Україні, як ми там тренуємось, і це дуже болить», – каже Харькова.
Головна спортивна мрія
На цьому виступи Влади на ЧС не закінчуються. Вона вже готується допомогти своїм подругам здобути перемогу в командних змаганнях, які розпочнуться 26 липня.
«Додає ця перемога впевненості, або відповідальності? Мені здається, що й те, й інше. Перемога додає впевненості, очевидно, але не знімає відповідальності. Відповідальної підготовки до тренувань, до змагань, до свого емоційного стану. Ці аспекти є дуже важливими для подальших перемог. Мені дуже хочеться, аби разом із командою ми показали теж хороший результат. Для мене нормально було б потрапити до трійки на чемпіонаті світу, або виграти його. Потім дуже хочеться трохи відпочити й відновитись. У нас далі якраз за планом буде відпочинок. А вже з вересня ми знову починаємо тренування. Буде підготовка до наступного сезону», – каже Харькова.
Хай там як, після змагань у Тбілісі Влада стала чемпіонкою не лише Європи, а й світу. Аби всі мрії стали реальністю, не вистачає лише однієї спортивної перемоги.
«Коли я виграла чемпіонат Європи, давала інтерв‘ю і сказала, що у мене є мрія – «золота трійця». Хочу виграти Чемпіонат Європи, що я тоді й зробила, Чемпіонат світу, що я зробила вже зараз, і Олімпійські ігри. Тоді я буду повністю задоволена. Якщо вдасться виграти Олімпіаду – це буде просто… Це моя велика мрія, до якої я йду і в яку я дуже вірю», – підсумувала Влада.
«Золото» Харькової – єдина медаль для України на Чемпіонаті світу в Тбілісі станом на 26 липня. Цікаво, що цього вистачило для того, аби очолити медальний залік змагань.
Чекаємо на командні змагання і віримо в наших дівчат.