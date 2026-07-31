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"ЛНЗ" завершив боротьбу у Лізі конференцій, програвши по пенальті "Генту"

Прикра невдача черкаського клубу, який був близьким до сенсації.

"ЛНЗ" завершив боротьбу у Лізі конференцій, програвши по пенальті "Генту"
Гент - ЛНЗ 0:0 (2:4 пен.)
Фото: EPA/UPG

Дебютант єврокубків "ЛНЗ" у серії пенальті поступився бельгійському "Генту" і завершив виступи у Лізі конференцій.

Команда Віталія Пономарьова, попри відсутність досвіду та силу суперника, змогла не пропустити упродовж 210 хвилин - обидва матчі 2-го кваліфікаційного раунду завершилися нульовою нічиєю, так само як овертайм.

На жаль, пенальті у черкасців виявилися не найсильнішою стороною: Твердохліб і Кузик не реалізували свої удари, в той час як бельгійці з позначки не хибили. Тож саме "Гент" пройшов до наступної стадії.

Таким чином Україна залишилася без двох із чотирьох представників у єврокубках. "ЛНЗ" і "Полісся" вилетіли після першого ж протистояння. "Динамо" опустилося з Ліги Європи до Ліги конференцій. І тільки "Шахтар" точно восени зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів.

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