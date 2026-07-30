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Збірну Росії з хокею не допустили до участі у Чемпіонаті світу - 2027

Чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться у Німеччині.

Збірну Росії з хокею не допустили до участі у Чемпіонаті світу - 2027
Фото: IIHF

Збірну Росії з хокею не допустили до участі у Чемпіонаті світу 2027 року "через постійні проблеми безпеки та спортивної доброчесності".

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Йдеться не лише про дорослу чоловічу команду, а й про команди юніорів (до 20 років), а також чоловіків і жінок до 18 років.

В IIHF наголосили, що рішення щодо допуску дорослої жіночої збірної Росії до чемпіонату світу буде ухвалене згодом, про що організація повідомить окремо.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться у Німеччині. Збірна України вперше за 20 років вийшла до елітного дівізіону і потрапила в групу А, де її суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

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