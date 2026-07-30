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"Динамо" вдруге програло грецькому "ПАОКу" і вилетіло з Ліги Європи

Провал київського клубу у кваліфікації другого за рангом єврокубка. 

"Динамо" вдруге програло грецькому "ПАОКу" і вилетіло з Ліги Європи
ПАОК - Динамо 2:0
Фото: EPA/UPG

Київське "Динамо" завершило шлях у кваліфікації Ліги Європи. Підопічні Ігоря Костюка нічого не змогли зробити з грецьким "ПАОКом" на стадіоні "Тумба" у Салоніках.

Перший тайм матчу, у якому українці не мали підтримки на трибунах через запобігання провокаціям, минув без особливої гостроти. Тим прикріше, що кияни пропустили у роздягальню. Константеліас видовищним ударом під стійку переграв голкіпера В'ячеслава Суркіса - сина Григорія Суркіса - який дебютував у єврокубках.

Правильних висноків "Динамо" не зробило: вже на старті другої половини гри той-таки Константеліас прекрасним сольним проходом та ударом повз воротаря подвоїв перевагу греків. Відігратися гості не змогли, хоча двічі пробили у каркас воріт "ПАОКа". Навіть фарт відвернувся від киян.

2:0 у Салоніках і 5:2 загалом - далі проходить грецький клуб з власником, проти якого запроваджено санкції через підтримку російської агресії. "Динамо" ж опускається у Лігу конференцій, де у 3-ому кваліфай-раунді гратиме з азербайджанським "Карабахом". 

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