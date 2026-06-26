У Вінниці двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета

Увечері 26 червня у Вінниці двоє хлопчиків отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок детонації невстановленого предмета.
Про це повідомила поліція Вінниччини.
Постраждалих доставили до лікарні.
«Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події... За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України», - повідомили правоохоронці.