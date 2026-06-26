У Вінниці двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета

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Увечері 26 червня у Вінниці двоє хлопчиків отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок детонації невстановленого предмета.

Про це повідомила поліція Вінниччини.

Постраждалих доставили до лікарні.

«Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події... За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України», - повідомили правоохоронці.