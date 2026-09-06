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На Миколаївщині через атаку РФ загинув водій вантажівки

У Миколаєві через обстріли пошкоджені тролейбуси, вантажівки та будинки.

На Миколаївщині через атаку РФ загинув водій вантажівки
Миколаївщина після обстрілу
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися транспортна та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

У Галицинівській громаді внаслідок атаки загинув водій. Також пошкоджено вантажний автомобіль, після чого виникла пожежа.

У Миколаєві російські удари пошкодили два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

Вдень 5 вересня російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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