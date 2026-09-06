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Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв’язку біля Пермі в Росії

Вежу зв'язку знешкодили напередодні удару по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Партизани "АТЕШ" знищили вежу зв’язку біля Пермі в Росії
Фото: Партизанський рух "АТЕШ"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" напередодні удару Сил оборони України по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у районі російської Пермі знищили вежу зв’язку.

Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

За даними "АТЕШ", вишка забезпечувала резервний обмін оперативною інформацією між охороною підприємства та російськими військовими підрозділами, які прикривали об’єкт.

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Як зазначають партизани, диверсію здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Після цього він вийшов на зв’язок із представниками руху та приєднався до опору російській владі.

В "АТЕШ" стверджують, що після знищення вежі було порушено передачу даних, а охорона об’єкта залишилася без стабільної координації.

Невдовзі після цього по нафтопереробному комплексу був завданий удар безпілотниками.

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