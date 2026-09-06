За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1 390 окупантів

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів, знищили 3 ворож танки та десятки іншої техніки окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб
- танків – 12 331 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 278 (+5) од.
- артилерійських систем – 49 260 (+33) од.
- РСЗВ – 2 096 (+3) од.
- засоби ППО – 1 605 (+1) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 355 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435) од.
- крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.
- спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.
Дані уточнюються.