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За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1 390 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 496 440 солдатів.

За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1 390 окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів, знищили 3 ворож танки та десятки іншої техніки окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб 
  • танків – 12 331 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 278 (+5) од.
  • артилерійських систем – 49 260 (+33) од.
  • РСЗВ – 2 096 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 605 (+1) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од.
  • спеціальна техніка – 4 644 (+0) од.

Дані уточнюються.

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