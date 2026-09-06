За минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1 390 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1390 російських солдатів, знищили 3 ворож танки та десятки іншої техніки окупантів.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 496 440 солдатів.

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