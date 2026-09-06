Армія РФ била по цивільній інфраструктурі Сумської області, є пошкодження

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На Сумщині протягом минулої доби зафіксували майже 20 обстрілів. Російські війська атакували дев’ять населених пунктів у п’яти територіальних громадах. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

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Під ударами російських військ перебували населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Есманьської та Шосткинської громад.

Російські військові застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

У Сумській громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок. У Шосткинській громаді пошкоджено приватне житло.

У Середино-Будській громаді внаслідок попередніх обстрілів пошкоджені приватні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та приміщення навчального закладу.

За добу повітряна тривога на Сумщині загалом тривала 15 годин 32 хвилини.