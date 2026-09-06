Через російські обстріли на Херсонщині двоє людей загинули, 20 поранені

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Минулої доби російські військові атакували населені пункти Херсонської області авіацією, безпілотниками та артилерією. Внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще 20 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Урожайне, Новорайськ, Правдине, Надіївка, Зорівка, Лиманець, Дніпровське, Чорнобаївка, Садове, Новодмитрівка, Молодіжне, Степанівка, Микільське, Придніпровське, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Понятівка, Токарівка та Херсон.

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Російські війська били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також понівечені адміністративна будівля, стільникова вежа, господарська споруда та газова труба.

За даними Херсонської ОВА, через російську агресію двоє людей загинули, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей.

За даними Херсонської обласної прокуратури, увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні.

Унаслідок удару постраждала родина з двома дітьми. Травми та поранення отримали хлопчик 12 років, дівчинка 11 років, жінка 36 років та чоловік 39 років.