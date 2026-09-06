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На Київщині після російської атаки спалахнула масштабна пожежа

Ворог атакував Фастівський район.

На Київщині після російської атаки спалахнула масштабна пожежа
пожежа через атаку РФ
Фото: ДСНС України

У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури.

Фото: ДСНС України

Про це повідомили у ДСНС України.

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Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку ДСНС.

Фото: ДСНС України

Рятувальники одночасно працювали на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.

Фото: ДСНС України

Пожежу вдалося ліквідувати.

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