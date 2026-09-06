У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури.
Про це повідомили у ДСНС України.
Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення до ліквідації пожежі залучили додаткові сили й техніку ДСНС.
Рятувальники одночасно працювали на кількох напрямках та не допустили поширення вогню на інші об’єкти.
Пожежу вдалося ліквідувати.
- 5 вересня у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Загалом в області зафіксували пошкодження 28 об’єктів у п’яти районах.