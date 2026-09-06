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Унаслідок російського терору на Харківщині загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали

Минулої доби росіяни атакували 14 населених пунктів Харківщини.

Унаслідок російського терору на Харківщині загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали
Наслідки атаки РФ по місту Чугуїв
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві загинули 45-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річний хлопчик. Поранень зазнала 40-річна жінка, 28-річний чоловік і дві 75-річні жінки отримали гостру реакцію на стрес.

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У селі Безруки Дергачівської громади загинула 76-річна жінка. Поранень зазнали 54-річна жінка та 52-річний чоловік.

У Дергачах поранений 21-річний чоловік, ще один 40-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У селищі Кегичівка поранений 55-річний чоловік.

Для атак Харківщини російські військові застосували РСЗВ, п’ять FPV-дронів та 86 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі в Золочеві. У Куп’янському районі пошкоджені електромережі в Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуку.

В Ізюмському районі пошкоджені складські приміщення та трактор.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок у Слатиному, складська будівля та автомобіль екстреної медичної допомоги у Дергачах.

У Лозівському районі пошкоджений приватний будинок у Берестовому.

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У Чугуївському районі в Чугуєві пошкоджені два приватні та багатоквартирний будинки, а також електромережі. У селі Залізничне пошкоджені господарська споруда та вантажний автомобіль.

У Берестинському районі пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також залізнична інфраструктура у Сахновщині та Кегичівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 227 людей.

Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 57 780 людей.

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