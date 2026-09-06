Унаслідок російського терору на Харківщині загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще восьмеро постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві загинули 45-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річний хлопчик. Поранень зазнала 40-річна жінка, 28-річний чоловік і дві 75-річні жінки отримали гостру реакцію на стрес.

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У селі Безруки Дергачівської громади загинула 76-річна жінка. Поранень зазнали 54-річна жінка та 52-річний чоловік.

У Дергачах поранений 21-річний чоловік, ще один 40-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У селищі Кегичівка поранений 55-річний чоловік.

Для атак Харківщини російські військові застосували РСЗВ, п’ять FPV-дронів та 86 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі в Золочеві. У Куп’янському районі пошкоджені електромережі в Гетьманівці, Шевченковому та Великому Бурлуку.

В Ізюмському районі пошкоджені складські приміщення та трактор.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок у Слатиному, складська будівля та автомобіль екстреної медичної допомоги у Дергачах.

У Лозівському районі пошкоджений приватний будинок у Берестовому.

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У Чугуївському районі в Чугуєві пошкоджені два приватні та багатоквартирний будинки, а також електромережі. У селі Залізничне пошкоджені господарська споруда та вантажний автомобіль.

У Берестинському районі пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також залізнична інфраструктура у Сахновщині та Кегичівці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 227 людей.

Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 57 780 людей.