На Полтавщині російський БпЛА вдарив по території приватного підприємства

Люди не постраждали.

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Увечері 5 вересня російський дрон атакував територію приватного підприємства у Лубенському районі Полтавщини.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Вчора ввечері у Лубенському районі зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства. На щастя, люди не постраждали", – ідеться у повідомленні.

Учора на Полтавщині окупанти атакували дроном складське приміщення одного із приватних підприємств.