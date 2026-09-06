На Полтавщині російський БпЛА вдарив по території приватного підприємства

Увечері 5 вересня російський дрон атакував територію приватного підприємства у Лубенському районі Полтавщини.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Вчора ввечері у Лубенському районі зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства. На щастя, люди не постраждали", – ідеться у повідомленні.
- Учора на Полтавщині окупанти атакували дроном складське приміщення одного із приватних підприємств.
- Також у різних районах області виявлено уламки повітряних цілей ворога. Деякі з них з бойовою частиною. На місцях працюють вибухотехніки.