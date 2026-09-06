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На Полтавщині російський БпЛА вдарив по території приватного підприємства

Люди не постраждали.

На Полтавщині російський БпЛА вдарив по території приватного підприємства
Полтавська область після атаки
Фото: ДСНС/ОВА в Telegram

Увечері 5 вересня російський дрон атакував територію приватного підприємства у Лубенському районі Полтавщини.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Вчора ввечері у Лубенському районі зафіксовано влучання БпЛА по території приватного підприємства. На щастя, люди не постраждали", – ідеться у повідомленні.

  • Також  у різних районах області виявлено уламки повітряних цілей ворога. Деякі з них з бойовою частиною. На місцях працюють вибухотехніки. 
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