Сили ППО уночі знищили 82 ударних БпЛА та 6 "Бандеролей"

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У ніч на 6 вересня (з 18:00 05 вересня) РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА та ракетами-дронами S8000 "Бандероль". Сили ППО знищили 82 ворожі БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 06 вересня (з 18:00 05 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, сили ППО знешкодили 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та шість S8000 "Бандероль".

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.