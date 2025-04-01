Британія зобов’язує всіх осіб, що працюють на Росію, офіційно зареєструватися

Це передбачено схемою реєстрації іноземного впливу (FIRS) відповідно до ухваленого у 2023 році закону про національну безпеку.

Всі особи у Великобританії повинні повідомити владу про свій зв’язок із Росією.

Про це заявив молодший міністр безпеки Ден Джарвіс, передає «Європейська правда».

Це передбачено схемою реєстрації іноземного впливу (FIRS) відповідно до ухваленого у 2023 році закону про національну безпеку. Британія вирішила поширити найвищий рівень свого механізму протидії іноземному впливу на Росію.

Джарвіс сказав, що FIRS запрацює з 1 липня і передбачає кілька рівнів іноземного впливу, за яким класифікуватимуться іноземці:

політичний (застосовуватиметься до всіх іноземних країн);посилений (стосуватиметься тих країн, «чия діяльність становить загрозу безпеці та інтересам Великої Британії»).

Оскільки РФ включили до цієї схеми через «гостру загрозу національній безпеці Британії», тож у FIRS мають зареєструватись усі, хто працює на всі урядові структури РФ (зокрема, армію, розвідку) і також провладні російські партії.