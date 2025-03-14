Відсторонений у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті режисер Білоус повернуся до роботи в Молодому театрі

Режисера Андрія Білоуса, відстороненого від двох посад через звинувачення у харасменті, повернули до роботи в Молодому театрі, де він є художнім керівником. Про це lb.ua розповіла акторка Молодого театру Анна-Марія Баранова.
Вона повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. Сьогодні цей місяць завершився.
"Режисер Андрій Білоус повернувся на роботу, вже був сьогодні у театрі. Сьогодні в театрі були збори колективу, у яких взяв участь Сергій Анжияк (директор Департаменту культури КМДА). Він повідомив, що отримав рекомендації комісії, яка досліджувала ситуацію в театрі, і зачитав деякі пункти з неї. Там було багато про те, як запобігати харсменту у майбутньому – проводити тренінги, лекції та інше, – але був лише один пункт про можливе відсторонення Білоуса – що його можна звільнити тільки у випадку, якщо він втратить довіру керівництва. Наприклад, якщо щось вкраде, як пояснив нам пан Анжияк. Він також сказав, що буде зустрічатися з комісією у вівторок (18 березня) і після цього матиме більше інформації. Потім ми обговорювали цю ситуацію – на нашу думку, КМДА робить недостатньо, аби захистити працівників театру, адже ми зараз не відчуваємо себе у безпеці. До вівторка ще 5 днів, ми мусимо зараз працювати з цією людиною, і хто знає, чи зміниться щось у вівторок", – повідомила Анна-Марія Баранова.
На сайті Молодого театру в афіші на 14 березня вже анонсували виставу за режисурою Білоуса "Небезпечні зв'язки".
Першою публічно про повернення Білоуса повідомила головна режисерка Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамара Трунова.
Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення 10 лютого, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.
В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи щодо неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі анонсували створення комісії, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.
5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.
Також 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили ще раніше.
У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
Звинувачення Білоуса
У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.
- Крім того, схожі звинувачення торкнулися, зокрема, режисера Олександра Балабана. Його відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.