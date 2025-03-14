Відсторонений у зв'язку зі звинуваченнями в харасменті режисер Білоус повернуся до роботи в Молодому театрі

Нині сплив місяць, на термін якого він був відсторонений за власною заявою.

Режисера Андрія Білоуса, відстороненого від двох посад через звинувачення у харасменті, повернули до роботи в Молодому театрі, де він є художнім керівником. Про це lb.ua розповіла акторка Молодого театру Анна-Марія Баранова.

Вона повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. Сьогодні цей місяць завершився.

"Режисер Андрій Білоус повернувся на роботу, вже був сьогодні у театрі. Сьогодні в театрі були збори колективу, у яких взяв участь Сергій Анжияк (директор Департаменту культури КМДА). Він повідомив, що отримав рекомендації комісії, яка досліджувала ситуацію в театрі, і зачитав деякі пункти з неї. Там було багато про те, як запобігати харсменту у майбутньому – проводити тренінги, лекції та інше, – але був лише один пункт про можливе відсторонення Білоуса – що його можна звільнити тільки у випадку, якщо він втратить довіру керівництва. Наприклад, якщо щось вкраде, як пояснив нам пан Анжияк. Він також сказав, що буде зустрічатися з комісією у вівторок (18 березня) і після цього матиме більше інформації. Потім ми обговорювали цю ситуацію – на нашу думку, КМДА робить недостатньо, аби захистити працівників театру, адже ми зараз не відчуваємо себе у безпеці. До вівторка ще 5 днів, ми мусимо зараз працювати з цією людиною, і хто знає, чи зміниться щось у вівторок", – повідомила Анна-Марія Баранова.

На сайті Молодого театру в афіші на 14 березня вже анонсували виставу за режисурою Білоуса "Небезпечні зв'язки".

Першою публічно про повернення Білоуса повідомила головна режисерка Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамара Трунова.

Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення 10 лютого, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.

В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи щодо неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі анонсували створення комісії, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.

Також 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили ще раніше.

У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.

Звинувачення Білоуса

У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.