Миколайчук OPEN покаже віднайдений фільм про Миколу Лисенка за сценарієм Івана Миколайчука та Івана Драча

Стрічку представить Ольга Сумська – у 18 років вона виконала в ній одну з ролей.

Міжнародний фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, що відбудеться у Чернівцях з 14 до 21 червня, покаже біографічну драму про корифея української класичної музики Миколу Лисенка, що з 1986 року існувала лише на плівці та була недоступна для перегляду.

Стрічку «І в звуках памʼять відгукнеться…» Тимофія Левчука (1986) відсканували спеціально для фестивалю зусиллями Миколайчук OPEN, Довженко-Центру та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Премʼєра відновленої стрічки відбудеться 15 червня — у день народження Івана Миколайчука.

«.. її створила команда суперзірок: сценарій написали Іван Миколайчук та літератор-шістдесятник Іван Драч, у режисерському кріслі — Тимофій Левчук, який зняв байопіки про Івана Франка та родину Коцюбинських, у ролях — зіркова Ольга Сумська та Федір Стригун, який знімався у семи фільмах за участі Миколайчука. Ми дуже хотіли, щоб про це кіно нарешті почали говорити й за допомогою Довженко-Центру та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука змогли втілити нашу мрію», — коментує вибір фільму програмний директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Фото: usfa.gov.ua Кадр з фільму «І в звуках памʼять відгукнеться…»

Кохання молодого Лисенка, героїню Настю, зіграла українська акторка Ольга Сумська. На той момент їй було 18 років. «Мені 18. Третій курс театрального. До нас на іспити прийшли представники кіногрупи “Троянди для маестро” — таку робочу назву мав фільм “І в звуках памʼять відгукнеться…”. Шукали юну акторку на роль першого кохання Миколи Лисенка. Після іспитів підійшли до мене і запросили на кінопроби, яких фактично і не було, бо при зустрічі на студії ім. О. Довженка з режисером-постановником фільму, Тимофієм Левчуком, все одразу й вирішилося. Ми поспілкувалися, він пильно оглянув мене очима майстра і промовив: “Оце і є Настуня!”. І вже через пару тижнів я була на знімальному майданчику. Коли переглядаю свої фільми тих часів, тільки зараз усвідомлюю, що ми творили історію. Надзвичайно приємно, що наше кіно про видатного українського композитора Миколу Лисенка, нарешті знайдено для глядача», — розповіла Ольга Сумська.

Фото: usfa.gov.ua Кадр з фільму «І в звуках памʼять відгукнеться…»

Стрічка слідкує за життям Лисенка з початку карʼєри до кінця життя. Український композитор вирушає на прогулянку Києвом. Дорогою пам'ять повертає його в минуле: спочатку в дитинство, у село Гриньки, Київська губернія (нині Полтавська область); у травень 1861 року, коли він був на похороні Тараса Шевченка; до поїздки до Лейпцига; до часів роботи над оперою «Тарас Бульба»; до образів Ольги О'Коннор та Ольги Липської, які обдарували його любов'ю, щастям і натхненням.

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбудеться з 14 до 21 червня 2025 року за підтримки Чернівецької міської ради. Цьогорічна тема фестивалю: «Людина в центрі історії».