Комісія, що розслідувала звинувачення проти Білоуса, рекомендує розірвати з ним контракт

Підставою для цього може бути втрата довіри керівництва.

Серед рекомендацій комісії, яку створила КМДА для розслідування звинувачань у харасменті проти режисера, директора Молодого Театра Андрія Білоуса, є пункт щодо розірвання контракту.

Про це повідомила голова комісії Лариса Денисенко.

Зокрема, у 9-му пункті рекомендацій зазначено: “З огляду на проведену Комісією комплексну перевірку пропонується розглянути питання щодо припинення контракту з А.Ф. Білоусом, якщо Департамент відповідно до п. 4.3.15 Контракту дійде висновку, що дії Директора-художнього керівника дали підстави для втрати довіри до нього з боку органу управління.”

Орган управління Молодого театру – Департамент культури КМДА.

Водночас директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк повідомив на зборах колективу Молодого Театру, які відбулись учора, що підставою для втрати довіри може бути, наприклад, крадіжка. Про кримінальне розслідування через звинувачення у домаганнях як підставу для втрати довіри Сергій Анжияк не зазначив.

Учора Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився.

Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.

Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення 10 лютого, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.

В адміністрації повідомили, що відсторонення необхідно, щоб об'єктивно і неупереджено розглянути обставини справи стосовно неетичної поведінки, а також щоб створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окрім того, у театрі анонсували створення комісії, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування.

5 лютого в КМДА відмовилися відсторонювати Білоуса від посади керівника театру за браком підстав. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.

Також 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Від викладання в університеті Білоуса відсторонили ще раніше.

У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.

Звинувачення Білоуса

У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.

В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.

У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.

Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.