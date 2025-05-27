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На Тернопільщині викрили ділків, які влаштовували втечі з військових частин і трансфер за кордон

Вартість "послуг" становила до 15 тисяч доларів. 

На Тернопільщині викрили ділків, які влаштовували втечі з військових частин і трансфер за кордон
Затримані учасники групи
Фото: Офіс генпрокурора

У Тернопільській області викрили злочинну групу, яка влаштовувала втечі з військових частин і трансфер за кордон.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, оголосили про підозру дев’ятьом учасникам міжрегіональної організованої злочинної групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України).

Схему організували жителі Чернівецької області, яким сприяли адвокатка зі Львова, житель Тернополя та ще п’ятеро мешканців Буковини. За гроші вони допомагали військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та незаконно переправляли їх до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

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Підозрювані підшуковували охочих покинути військову службу та схиляли до втечі. Вони запевняли, що військовослжубовців не оголошуватимуть у розшук, оскільки є впливові зв’язки із військовим командуванням. Також обіцяли допомогти армійцям звільнитися з військової служби.

Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тис доларів США, а ціна безпосереднього перетину сягала 15 тис доларів США. Такими послугами встигло скористатися 25 військовослужбовців.

Під час 48 санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено 164 тис грн, 21 тис доларів США, 2 тис євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.

Прокурори подали клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Перевіряється причетність до злочину інших осіб. 

Раніше на Тернопільщині затримали ділка, який намагався "продати" довідку про непридатність за $25 тис.

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