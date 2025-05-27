ДБР викрило поліцейського, який перепродавав трофейну зброю через інтернет

У нього та спільника вилучили автомат, пістолет, 5 ручних гранат, 8 магазинів до автоматичної зброї та майже 2 тис. набоїв різних калібрів.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця з Покровська на Донеччини та його спільника, які організували канал нелегального продажу трофейної зброї.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Поліцейський разом із знайомим вирішив зайнятися перепродажем зброї. Посадовець скуповував переважно трофейну зброю радянського зразка та виставляв її на перепродаж. Його спільник мав забезпечити "доставку". Ціна за товар сягала від 50 до майже 120 тисяч гривень.

Під час обшуку в помешканнях та автотранспорті фігурантів правоохоронці виявили та вилучили автомат, пістолет, 5 ручних гранат, 8 магазинів до автоматичної зброї та майже 2 тис. набоїв різних калібрів. Жодних дозволів на зберігання зброї та боєприпасів у зловмисників не було.

Фото: ДБР

Обом чоловікам повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК). Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 908 тис. грн - для правоохоронця та 450 тис. грн - для цивільного.

Зловмисникам може загрожувати до 7 років за ґратами.