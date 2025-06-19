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Зеленський розпорядився посилити тиск на тіньовий флот РФ і синхронізувати санкції України та партнерів

Крім того, розроблятимуть нові напрями обмежувальних заходів.

Зеленський розпорядився посилити тиск на тіньовий флот РФ і синхронізувати санкції України та партнерів
нарада щодо санкційної політики за участі Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики і спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії. 

За словами глави держави, за підсумками наради погодили низку рішень.

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Зокрема, Україна має повністю синхронізувати свої санкції із партнерськими. «Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України», - додав Зеленський.

Також президент розпорядився розширити санкції на капітанів російського танкерного флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. 

«Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів», - повідомив глава держави.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну. 

«Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень», - заявив Зеленський і додав, що МЗС, розвідки та Національний банк мають забезпечити «більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників».

  • Того ж дня з’явилася інформація, що представники 14 європейських країн домовилися про спільні дії для протидії тіньовому флоту Росії, який використовується для обходу санкцій.
  • Цими днями Британія, Канада, Австралія, а також Нова Зеландія ввели санкції проти РФ, які торкнулися і тіньового флоту.
  • Україна неодноразово наголошувала партнерам на тому, що потрібно посилювати обмежувальні заходи проти експорту російської нафти і суден, які її транспортують, щоб обмежити фінансування воєнної машини РФ.
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