Зеленський розпорядився посилити тиск на тіньовий флот РФ і синхронізувати санкції України та партнерів

Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики і спільних із партнерами санкційних та інших обмежувальних заходів проти Росії.

За словами глави держави, за підсумками наради погодили низку рішень.

Зокрема, Україна має повністю синхронізувати свої санкції із партнерськими. «Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України», - додав Зеленський.

Також президент розпорядився розширити санкції на капітанів російського танкерного флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту.

«Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів», - повідомив глава держави.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій для того, щоб ускладнити Росії можливість затягувати війну.

«Зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в Росію для виробництва зброї. Доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень», - заявив Зеленський і додав, що МЗС, розвідки та Національний банк мають забезпечити «більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників».