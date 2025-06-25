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Унаслідок російського терору на Донеччині загинула людина, ще 4 — зазнали поранень

Під прицілом армії РФ опинилися Покровськ, Костянтинівка та село Торське.

Унаслідок російського терору на Донеччині загинула людина, ще 4 — зазнали поранень
Фото: Донецька обласна прокуратура

25 червня уранці війська РФ скерували FPV-дрон на цивільне авто у Покровську, також окупанти обстріляли місто Костянтинівка.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура. 

Сьогодні уранці під прицілом ворога опинився автомобіль "ВАЗ-2101" у Покровську, в якому перебували цивільні. В результаті атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина віком 67 років отримала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкове поранення.

Вже через 20 хвилин російський безпілотник атакував Костянтинівку. На одній з вулиць дістала тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухової травми і поранень руки 51-річна жінка. 

Згодом російська армія повторно вдарила по місту. Внаслідок влучання FPV-дронупостраждав 58-річний житель.

Також війська РФ атакували село Торське Дружківської територіальної громади. В зону ураження БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор, де постраждала жінка 68 років. У неї діагностували осколкові поранення голови, грудної клітини, передпліччя, стегна та контузію.

Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. 

Через обстріли пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражні приміщення, автотранспорт.

"За процесуального керівництва Костянтинівської, Краматорської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
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