Єрмак: на Заході немає втоми від України

«Всі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому», - зауважив глава ОПУ.

На Заході немає втоми від України і не варто про це говорити.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, «всі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому».

«Коли лунає теза про втому – її росіяни дуже люблять, то це про регіональний конфлікт. А війна Росії з Україною – це протистояння автократій із Заходом. І ми чітко знаємо, і почули від лідера США, що не виключено, що Росія може хотіти зазіхнути на щось у Європі», - прокоментував глава ОПУ.

Єрмак додав, що українська сторона почула на саміті НАТО про те, що питання безпеки нашої держави дорівнює безпеці Європи.