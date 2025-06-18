ЄС викликав посла Росії через напад на дипломатку у Владивостоці

Ідеться про громадянку Румунії, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом.

Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі з вимогою надати пояснення щодо нападу на представницю ЄС у Владивостоці, який стався минулого місяця, пише The Guardian.

Напад на дипломатичну представницю стався 26 травня. Її ім’я, громадянство та стан здоров’я офіційно не розголошують.

Як писало німецьке видання Der Spiegel, йдеться про громадянку Румунії, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом. Жінку побили вранці біля готелю. До неї під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків, погрожували їй і завдали тілесних ушкоджень. Джерела Spiegel серед дипломатів ЄС вважають, що нападники можуть бути пов’язані з російськими силовими структурами.

«Ми засуджуємо будь-яке насильство щодо дипломатів ЄС. Вони повинні мати змогу виконувати свої обов’язки без страху та залякування», – заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Вона додала, що безпека персоналу ЄС залишається пріоритетом, і наразі триває перегляд заходів захисту дипломатичних працівників.