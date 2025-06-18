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ЄС викликав посла Росії через напад на дипломатку у Владивостоці

Ідеться про громадянку Румунії, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом.

Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі з вимогою надати пояснення щодо нападу на представницю ЄС у Владивостоці, який стався минулого місяця, пише The Guardian.

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Напад на дипломатичну представницю стався 26 травня. Її ім’я, громадянство та стан здоров’я офіційно не розголошують.

Як писало німецьке видання Der Spiegel, йдеться про громадянку Румунії, яка перебувала у Владивостоці з офіційним візитом. Жінку побили вранці біля готелю. До неї під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків, погрожували їй і завдали тілесних ушкоджень. Джерела Spiegel серед дипломатів ЄС вважають, що нападники можуть бути пов’язані з російськими силовими структурами.

«Ми засуджуємо будь-яке насильство щодо дипломатів ЄС. Вони повинні мати змогу виконувати свої обов’язки без страху та залякування», – заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Вона додала, що безпека персоналу ЄС залишається пріоритетом, і наразі триває перегляд заходів захисту дипломатичних працівників.
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