Суспільне: Зеленський розглядає Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла у США

Наступним міністром оборони може стати один із чинних урядовців.

Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Якщо Рустем Умєров буде призначений послом України у США, наступним міністром оборони може стати один із чинних урядовців.

Ймовірно, розглядають кандидатури премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідно, від того, хто з кандидатів займе посаду міністра оборони, залежатиме решта змін в уряді.