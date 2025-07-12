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Суспільне: Зеленський розглядає Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла у США

Наступним міністром оборони може стати один із чинних урядовців. 

Суспільне: Зеленський розглядає Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла у США
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США. 

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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Якщо Рустем Умєров буде призначений послом України у США, наступним міністром оборони може стати один із чинних урядовців. 

Ймовірно, розглядають кандидатури премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відповідно, від того, хто з кандидатів займе посаду міністра оборони, залежатиме решта змін в уряді.

  • Раніше Володимир Зеленський повідомив, що заміна посла України у США відбудеться, і глава держави бачить однією з кандидатур чинного міністра оборони Рустема Умєрова.
  • Президент відзначив, що коли на місце Маркарової може стати Умєров, то це спричинить великі зміни в Кабміні.
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