У Білому домі заявили, що ізраїльські удари по Газі стали несподіванкою

Між Білим домом та урядом Ізраїлю не все в дусі партнерства і згоди.

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт заявила, що обстріли Ізраїлем єдиної католицької церкви у Смузі Гази, а також втручання у ситуацію в Сирії "захопили президента зненацька".

Як пише Associated Press, Трамп одразу після появи інформації про обстріли Гази та інтервенцію Ізраїлю зателефонував прем'єру Біньяміну Нетаньягу, щоб висловити незгоду з подібними діями.

У Білому домі вважають застосування Єрусалимом армії проти Сирії таким, що "створює нову плутанину" та "відбулося у найневдаліший час".

У Вашингтоні досі запевняють, що анонсована Трампом угода між Ізраїлем та ХАМАСом для припинення війни в Газі має бути підписана вже незабаром.