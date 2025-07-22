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У Білому домі заявили, що ізраїльські удари по Газі стали несподіванкою

Між Білим домом та урядом Ізраїлю не все в дусі партнерства і згоди.

У Білому домі заявили, що ізраїльські удари по Газі стали несподіванкою
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт заявила, що обстріли Ізраїлем єдиної католицької церкви у Смузі Гази, а також втручання у ситуацію в Сирії "захопили президента зненацька".

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Як пише Associated Press, Трамп одразу після появи інформації про обстріли Гази та інтервенцію Ізраїлю зателефонував прем'єру Біньяміну Нетаньягу, щоб висловити незгоду з подібними діями.

У Білому домі вважають застосування Єрусалимом армії проти Сирії таким, що "створює нову плутанину" та "відбулося у найневдаліший час". 

У Вашингтоні досі запевняють, що анонсована Трампом угода між Ізраїлем та ХАМАСом для припинення війни в Газі має бути підписана вже незабаром.
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