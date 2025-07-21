Норвегія підтвердила готовність надати фінансування для ППО України

Норвегія готова надати додаткове фінансування на придбання ППО для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає Суспільне.

"Норвегія готова надати значне додаткове фінансування для протиповітряної оборони України. І зараз ми плануємо зробити це у дуже прямій співпраці з Німеччиною, дуже надійним партнером у цьому питанні", – зазначив Стьоре.

Прем'єр Норвегії додав, що зараз галузі промисловості тісно співпрацюють у виробництві протиповітряної оборони та ракет для України.

"Ми також обговорюємо, як ми можемо постачати такі системи, як системи Patriot, до України, що є надзвичайно важливим. Але для цього нам також потрібно більше партнерів. Тож нам потрібні Сполучені Штати, і ми розраховуємо на президента, який чітко це дав зрозуміти, щодо швидкої угоди про виконання своєї ролі", — зауважив Стьоре.