Румунія купує в Ізраїлю системи ППО Shorad-Vshorad

Постачання перших двох систем очікується упродовж трьох років після підписання першого контракту.

Міністерство національної оборони Румунії та компанія Rafael Advanced Defense Systems Ltd (Ізраїль) уклали рамкову угоду про постачання зенітних систем ближньої дії Shorad-Vshorad.

Про це ідеться на сайті румунського Міноборони.

Документ передбачає укладення трьох підрядних контрактів на постачання шести інтегрованих систем ППО, навчального комплексу, симулятора для оцінки операторів Vshorad, шести систем Shorad і шести Vshorad — разом з боєприпасами, підготовкою персоналу та логістичною підтримкою.

Вартість закупівлі становить близько 2,038 млрд євро. Постачання перших двох систем Vshorad очікується упродовж трьох років після підписання першого контракту. Повна реалізація триватиме сім років.

Мета програми — посилення обороноздатності Румунії засобами протиповітряної оборони, здатними знищувати дрони та крилаті ракети. Системи відповідають вимогам НАТО та мають бути інтегровані в індустрію національної оборони Румунії через технологічну та промислову кооперацію.

Закупівля відбулася через міжнародний тендер, який стартував у листопаді 2023 року й отримав попереднє схвалення парламенту.