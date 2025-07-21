Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСвіт

Румунія купує в Ізраїлю системи ППО Shorad-Vshorad

Постачання перших двох систем очікується упродовж трьох років після підписання першого контракту.

Румунія купує в Ізраїлю системи ППО Shorad-Vshorad
робота ППО Shorad-Vshorad
Фото: скриншот відео

Міністерство національної оборони Румунії та компанія Rafael Advanced Defense Systems Ltd (Ізраїль) уклали рамкову угоду про постачання зенітних систем ближньої дії Shorad-Vshorad. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це ідеться на сайті румунського Міноборони.

Документ передбачає укладення трьох підрядних контрактів на постачання шести інтегрованих систем ППО, навчального комплексу, симулятора для оцінки операторів Vshorad, шести систем Shorad і шести Vshorad — разом з боєприпасами, підготовкою персоналу та логістичною підтримкою.

Вартість закупівлі становить близько 2,038 млрд євро. Постачання перших двох систем Vshorad очікується упродовж трьох років після підписання першого контракту. Повна реалізація триватиме сім років.

Мета програми — посилення обороноздатності Румунії засобами протиповітряної оборони, здатними знищувати дрони та крилаті ракети. Системи відповідають вимогам НАТО та мають бути інтегровані в індустрію національної оборони Румунії через технологічну та промислову кооперацію.

Закупівля відбулася через міжнародний тендер, який стартував у листопаді 2023 року й отримав попереднє схвалення парламенту.

  • Через війну в Україну до Румунії долітають російські дрони. 
  • У жовтні 2024-го,Ю наприклад, таких випадків було кілька за один лиш тиждень.
  • Для візуалізації ворожих безпілотників в небо піднімали бойові літаки F-16, але жодному з пілотів знову не вдалося помітити бодай одну з цілей до того, як вони обидві зникли з радарів. 
  • Перед тим за аналогічного сценарію військовим так і не вдалося знайти місця падіння дронів, через що в уряді заявили про можливу кібератаку на системи виявлення ППО.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies