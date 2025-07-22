ВООЗ звинуватила Ізраїль у нападі на свої приміщення в Газі

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що армія оборони Ізраїлю під час наступу на центральну частину Смуги Гази декілька разів обстріляла приміщення, в яких живуть та працюють її співробітники.

Як пише The Guardian, атаки з боку ізраїльських сил зазнали головний склад ВООЗ у Газі та блок житлових приміщень для працівників та їхніх сімей.

ВООЗ скаржиться, що її співробітників допитували на місці, погрожуючи зброєю, а чотирьох людей - двох працівників та двох членів родин - було затримано. Пізніше трьом з них дозволили повернутися додому.

За оцінкою організації, ситуація у її зоні відповідальності в Газі критична - люди "на колінах" через брак палива та медичних засобів.