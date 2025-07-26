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У 75-річному віці помер спецпосланець ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро

У 2017 році він був кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ.

У 75-річному віці помер спецпосланець ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро
Спецпосланець ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що у 75-річному віці помер Девід Набарро, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань COVID-19 з ранніх стадій спалаху у 2020 році.

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Як пише Reuters, про це ВООЗ повідомила у суботу.

"Девід був великим поборником глобального здоров’я та рівності у сфері охорони здоров’я, а також мудрим, щедрим наставником для незліченної кількості людей", – зазначив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

Набарро також був співдиректором Інституту глобальних інновацій у сфері охорони здоров'я в Імперському коледжі Лондона.

У розпал пандемії 2021 року він закликав до посилення глобальної співпраці та допомоги біднішим країнам під час кризи охорони здоров'я.

У 2017 році він був кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ, посівши друге місце після Тедроса на виборах.
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