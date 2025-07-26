У 75-річному віці помер спецпосланець ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро

У 2017 році він був кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ.

Сьогодні, 26 липня, стало відомо, що у 75-річному віці помер Девід Набарро, спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань COVID-19 з ранніх стадій спалаху у 2020 році.

Як пише Reuters, про це ВООЗ повідомила у суботу.

"Девід був великим поборником глобального здоров’я та рівності у сфері охорони здоров’я, а також мудрим, щедрим наставником для незліченної кількості людей", – зазначив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

Deeply shocked and saddened by the passing of our dear friend, colleague and @WHO Envoy David Nabarro.



David was a great champion of global health and health equity, and a wise, generous mentor to countless individuals. His work touched and impacted so many lives across the… pic.twitter.com/xc6zrxpLs7 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 26, 2025

Набарро також був співдиректором Інституту глобальних інновацій у сфері охорони здоров'я в Імперському коледжі Лондона.

У розпал пандемії 2021 року він закликав до посилення глобальної співпраці та допомоги біднішим країнам під час кризи охорони здоров'я.

У 2017 році він був кандидатом на посаду генерального директора ВООЗ, посівши друге місце після Тедроса на виборах.