У Косово 53 раз поспіль не вдалося сформувати Асамблею

До опівночі мають провести ще одну сесію, яка буде останньою спробою формування Асамблеї.

У суботу, 27 липня, 53 раз поспіль не вдалося сформувати парламент Косово – напередодні завершення 30-денного терміну, визначеного Конституційним судом.

Про це пише "Радіо Свобода".

Головуючий на засіданні Авні Дехарі повідомив, що засідання продовжиться о 22:00. Це буде остання, 54-та спроба.

26 червня Конституційний суд зобов’язав завершити процес формування парламенту, включно з обранням голови та заступників голови, до 26 липня включно.

Станом на 14:00 у залі були присутні 107 депутатів, але парламент не обрали, бо знову не було пропозицій і кворуму для створення комітету з таємного голосування щодо обрання нового голови. За відповідне рішення проголосували 56 депутатів, решта були проти.

Після опівночі депутати вже не зможуть ухвалювати жодних рішень чи вживати дій щодо формування парламенту. Це пов’язано з тим, що рішенням Конституційного суду, оприлюдненим пізно ввечері 24 липня, було запроваджено тимчасовий запобіжний захід – з 27 липня до 8 серпня.

Суд пояснив, що якщо тимчасовий запобіжний захід не буде застосований до рішень та дій обраних членів парламенту після 26 липня 2025 року, будь-які дії після цієї дати до ухвалення рішення суду можуть "завдати непоправної шкоди конституційному ладу та функціонуванню ключових інституцій Республіки Косово".

Суд підтримав запровадження тимчасового заходу, оскільки наразі розглядає дві невирішені справи щодо формування парламенту, ініційовані Демократичною партією Косова та Демократичним союзом Косова.

Громадські організації Косова за кілька годин до засідання закликали депутатів скористатися останнім шансом для формування парламенту.

Президентка Косова Вйоса Османі 22 липня звернулася до Конституційного суду з двома запитами: роз’яснити правові наслідки у випадку, якщо парламент не буде сформовано до 26 липня, та запровадити тимчасовий запобіжний захід на 30 днів – до ухвалення остаточного рішення щодо правових наслідків.

З 15 квітня по п’ятницю парламент Косова збирався 52 рази, намагаючись сформуватися та обрати голову, але не зміг зібрати необхідну більшість у 61 голос.

Застій у процесі формування парламенту пов’язаний із відмовою провідних албанських партій підтримати кандидатуру руху "Самовизначення" на пост голови парламенту, Альбулену Хаджію. Відтак із 1 травня головуючий почав пропонувати таємне голосування, але проти виступають партії, які раніше були в опозиції.

На парламентських виборах у лютому переміг рух "Самовизначення", однак не здобув достатньої кількості голосів для самостійного формування нових інституцій.

Лідер Соціал-демократичної ініціативи Фатмір Лімаї, на підтримку якого найбільше розраховувало "Самовизначення", після завершення засідання заявив, що чекатиме на рішення Конституційного суду.