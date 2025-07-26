Індійська фірма, яка поставила вибухівку у РФ, заявила, що речовина була для цивільних цілей

Індійська фірма, яка у грудні поставила до Росії вибухову речовину військового призначення на суму 1,4 мільйона доларів, заявила в суботу, що речовина, яку вона відправила, була призначена для цивільних промислових цілей.

Заяву фірми цитує агентсво Reuters.

24 липня стало відомо, що компанія Ideal Detonators Private Limited поставила речовину, відому як HMX або октоген, двом російським виробникам вибухівки. Зробили це попри погрози США запровадити санкції проти будь-якої організації, яка підтримує воєнні зусилля Росії в Україні.

Одна з російських компаній, зазначена в індійських митних даних як отримувач цієї речовини, – це виробник вибухівки "Промсинтез". За даними СБУ, російська компанія має зв'язки з військовими, і у квітні Україна здійснила атаку безпілотника на завод, що належить "Промсинтезу".

Натомість компанія Ideal Detonators повідомила, що відправлений ними матеріал не був військовим.

"Вантаж... призначений для промислової діяльності, і це цивільна вибухівка", – заявила компанія.

Уряд США класифікує октоген як "критично важливу речовину для воєнних зусиль Росії" та застерігає фінансові установи від сприяння будь-якому продажу цієї речовини Москві.

Міністерство фінансів США має повноваження запроваджувати санкції проти тих, хто продає Росії октоген та подібні речовини.

Згідно з даними Центру оборонної технічної інформації Пентагону та пов'язаних з ним програм оборонних досліджень, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах та пластикових вибухових речовинах для передових військових систем. Ця сполука також має деяке обмежене цивільне застосування в гірничодобувній та іншій промисловій діяльності.