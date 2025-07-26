​Трамп: США не укладатимуть жодних угод із Таїландом та Камбоджею, поки триває конфлікт

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонував лідерам Таїланду й Камбоджі, закликав їх припинити бойові дії і попередив, що Штати укладатимуть торговельних угод із жодною з країн, поки триває конфлікт.

Лідера США цитує BLoomberg.

"Ми, за збігом обставин, саме зараз ведемо торговельні переговори з обома країнами, але не хочемо укладати жодної угоди, якщо вони воюють – і я їм це сказав!", – написав Трамп у соцмережах у суботу.

Американський президент зазначив, що розмовляв із прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом та виконувачем обов’язків прем'єра Таїланду Пхумтхемом Вечаячайєм, і обидва лідери підтримали "негайне припинення вогню".

"Я намагаюся спростити складну ситуацію!", – додав Трамп.

Цього вікенду Трамп перебуває у Шотландії, де відвідує свій гольф-клуб і, можливо, підпише торговельну угоду з Європейським Союзом. У неділю він планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Адміністрація Трампа прагне укласти низку торговельних угод до встановленого нею ж терміну – 1 серпня.