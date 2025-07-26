​Трамп: США не укладатимуть жодних угод із Таїландом та Камбоджею, поки триває конфлікт

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонував лідерам Таїланду й Камбоджі, закликав їх припинити бойові дії і попередив, що Штати укладатимуть торговельних угод із жодною з країн, поки триває конфлікт.
Лідера США цитує BLoomberg.
"Ми, за збігом обставин, саме зараз ведемо торговельні переговори з обома країнами, але не хочемо укладати жодної угоди, якщо вони воюють – і я їм це сказав!", – написав Трамп у соцмережах у суботу.
Американський президент зазначив, що розмовляв із прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом та виконувачем обов’язків прем'єра Таїланду Пхумтхемом Вечаячайєм, і обидва лідери підтримали "негайне припинення вогню".
"Я намагаюся спростити складну ситуацію!", – додав Трамп.
Цього вікенду Трамп перебуває у Шотландії, де відвідує свій гольф-клуб і, можливо, підпише торговельну угоду з Європейським Союзом. У неділю він планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Адміністрація Трампа прагне укласти низку торговельних угод до встановленого нею ж терміну – 1 серпня.
- Конфлікт між країнами триває десятиліттями через спірні ділянки 817-кілометрового кордону, зокрема, навколо храмів Та Моан Тхом і Преах Віхеар. У 1962 році Міжнародний суд передав Преах Віхеар Камбоджі, але з 2008 року там неодноразово відбувалися збройні сутички.
- У червні Камбоджа заявила, що подала позов до суду для врегулювання спору, тоді як Таїланд відмовляється визнавати його юрисдикцію і наполягає на двосторонньому підході.
- Давній прикордонний спір між Таїландом і Камбоджею переріс у кривавий конфлікт 24 липня, коли війська обох країн зіткнулися в кількох районах. Уряд Таїланду повідомив,про загиблих одразу. Камбоджійська сторона вперше офіційно визнала втрати: 5 військових і 8 цивільних, у Таїланді — 7 військових і 13 цивільних.
- Війська використовували реактивні установки та артилерію для обстрілів. У п’ятницю Вечаячай заявив журналістам, що інтенсивність бойових дій зростає, а Таїланд попередив, що конфлікт "може перерости у війну".