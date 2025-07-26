У Малайзії тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра

За оцінками поліції, у акції взяли участь близько 18 000 людей.

Тисячі людей у суботу вийшли на мітинг у столиці Малайзії, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма. Протести спалахнули на тлі громадського невдоволення зростанням вартості життя та звинуваченнями у невиконанні обіцяних реформ.

Як пише Reuters, протестувальники, переважно у чорних футболках та банданах з гаслом "Анваре, йди у відставку", пройшли маршем через центр Куала-Лумпура, згодом зібралися на площі Незалежності, щоб послухати промови лідерів опозиції. За оцінками поліції, на заході було щонайменше 18 000 осіб.

Анвара, який прийшов до влади в листопаді 2022 року з обіцянками реформ, критикують через заходи, спрямовані на збільшення доходів бюджету, зокрема розширення податку з продажу та послуг і перегляд субсидій, що, як побоюються багато хто, може спричинити зростання цін для споживачів.

Цього тижня прем’єр оголосив про грошові виплати, збільшення допомоги бідним домогосподарствам і пообіцяв знизити ціни на пальне, щоби заспокоїти громадськість.

Анвару також закидають втручання в судову систему та недостатній боротьбі з корупцією після того, як прокурори зняли звинувачення з кількох союзників чинної влади, а також через нещодавнє затягування з призначенням головних суддів країни. Анвар неодноразово заперечував втручання в суди.

Колишній прем'єр Махатхір Мохамад, якому цього місяця виповнилося 100 років, також приєднався до протесту й звинуватив Анвара у зловживанні владою з метою переслідування політичних опонентів. Ці звинувачення прем'єр раніше відкидав.

Фото: EPA/UPG Колишній прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад виступає під час протесту

Махатхір та Анвар, його колишній протеже, стали суперниками і ворогують протягом трьох десятиліть. Попри те, що у 2018 році вони об'єдналися, щоби повалити уряд коаліції Барісан Насіонал, їхній альянс розпався менш ніж за два роки через внутрішні суперечки.