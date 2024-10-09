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Головою правління ПриватБанку став Мікаель Бьоркнерт – один з топбанкірів Швеції

Наглядова рада обрала наступника Герхарду Бьошу, чиї повноваження завершаться 1 листопада. 

ПриватБанк обрав нового голову правління – Мікаеля Бьоркнерта, який замінить на посаді Герхарда Бьоша. Відповідне рішення наглядова рада оголосила 7 жовтня.

Рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону. Про це повідомили в пресслужбі банку.

Мікаель Бьоркнерт
Фото: надано пресслужбою
Мікаель Бьоркнерт

"Обрання пана Бьоркнерта, одного із топбанкірів Швеції, вкотре демонструє ефективність корпоративного управління ПриватБанку та здатність України попри війну залучати найкращих фахівців фінансового сектору", – вважають у ПриватБанку.

Бьоркнерт має 25-річний досвід роботи в фінансовому секторі. Дотепер він керував напрямком банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за весь спектр банківських послуг, а також впроваджував ініціативи зі стратегічного планування і цифрового банкінгу.

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