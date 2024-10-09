За дев’ять місяців цього року митники виявили порушень на майже 17 млрд грн

Протягом січня-вересня 2024 року митники виявили 7 259 порушень правил на 17 млрд грн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

У 2 273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму 304 млн грн;

транспортних засобів на суму понад 68 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 52 млн грн;

валюти на суму 6 млн грн.

У 2 161 справі застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн грн. З них пішло у держбюджет 57,9 млн грн.

На розгляд до суду передали 3 969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд грн. За результатами розгляду справ судамивже конфіскували товаріва та наклали штрафів на суму 1,9 млрд грн.