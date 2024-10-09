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За дев’ять місяців цього року митники виявили порушень на майже 17 млрд грн

Тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн гривень.

За дев’ять місяців цього року митники виявили порушень на майже 17 млрд грн
Чернівецька митниця. Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Протягом січня-вересня 2024 року митники виявили 7 259 порушень правил на 17 млрд грн. 

Про це повідомили у Державній митній службі.

У 2 273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн гривень. Зокрема: 

  • промислових товарів на суму 304 млн грн;
  • транспортних засобів на суму понад 68 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 52 млн грн; 
  • валюти на суму 6 млн грн. 

У 2 161 справі застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн грн. З них пішло у держбюджет 57,9 млн грн. 

На розгляд до суду передали 3 969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд грн. За результатами розгляду справ судамивже конфіскували товаріва та наклали штрафів на суму 1,9 млрд грн.

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