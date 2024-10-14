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Депутати відхилили всі 13 постанов, що блокували підписання закону про підвищення податків

Документ буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом.

Депутати відхилили всі 13 постанов, що блокували підписання закону про підвищення податків

Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Він вважає, що законопроєкт буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом.

"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра - післязавтра", - додав нардеп.

Закон про підвищення податків

  • 10 жовтня Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів. Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%).
  • Железняк припускав, що закон можуть переголосовувати, бо одна зі "збитих" поправок – це близько десяти сторінок тексту.

Підвищення податків в Україні

  • Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів. Ухвалити законопроєкт вдалося лише з другої спроби. 
  • Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". 
  • Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала. 
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