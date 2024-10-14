Депутати відхилили всі 13 постанов, що блокували підписання закону про підвищення податків

Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про підвищення податків.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.
Він вважає, що законопроєкт буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом.
"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра - післязавтра", - додав нардеп.
Закон про підвищення податків
- 10 жовтня Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів. Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%).
- Железняк припускав, що закон можуть переголосовувати, бо одна зі "збитих" поправок – це близько десяти сторінок тексту.
Підвищення податків в Україні
- Цього року Україні не вистачає для фінансування армії 500 млрд гривень. Отримати ці кошти від міжнародних партнерів не можна, тож вирішили підвищити податки. У липні уряд запропонував відповідний законопроєкт. Профільний комітет розробив альтернативний на основі пропозицій уряду, але для його ухвалення забракло двох голосів. Ухвалити законопроєкт вдалося лише з другої спроби.
- Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй".
- Міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що підвищення податків вплине на бізнес, але всі інші можливості держава вже вичерпала.