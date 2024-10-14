Депутати відхилили всі 13 постанов, що блокували підписання закону про підвищення податків

Документ буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом.

Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Він вважає, що законопроєкт буде підписано спікером парламенту та президентом найближчим часом.

"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра - післязавтра", - додав нардеп.

Закон про підвищення податків

10 жовтня Рада ухвалила законопроєкт про підвищення податків. За проголосували 247 народних депутатів. Одна з поправок встановила військовий збір для військових на рівні 1,5% (пропонували 5%).

Железняк припускав, що закон можуть переголосовувати, бо одна зі "збитих" поправок – це близько десяти сторінок тексту.

Підвищення податків в Україні