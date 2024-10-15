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У цьому році держава спрямувала на виплати житлових субсидій та пільг 28,2 млрд грн

Наразі 2,8 млн родин отримують ці виплати.

У цьому році держава спрямувала на виплати житлових субсидій та пільг 28,2 млрд грн
Ілюстративне фото
Фото: Вести

У цьому році держава спрямувала на виплати житлових субсидій та пільг 28,2 млрд грн.

Про це на засіданні Кабміну 15 жовтня сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Навіть у надзвичайно важких умовах воєнного часу держава підтримує тих, хто цього потребує. 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр зазначив, що така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Шмигаль запевнив, що коштів у державному бюджеті закладено достатньо.

Минулого тижня Шмигаль повідомив, що з початку року до держбюджету надійшло 1,5 трлн грн, а витрачено – 2,3 трлн грн. Близько 58% витрат – це кошти на забезпечення армії.

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