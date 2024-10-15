Україні не вдалося взяти кредит на будівництво водогону в Миколаїв, - мер міста

Міжнародні партнери відмовляються фінансувати будівництва нового водогону для Миколаєва з водозабором на Південному Бузі за прискореною процедурою.
Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.
Він розповів, що наразі Агенція відновлення Миколаївської області вже провела всі технічні роботи і готова до початку будівництва, але в держави немає на це грошей.
"Тому для залучення фінансування працювали з міжнародними партнерами, - пояснив Сєнкевич. - А вони хочуть іти за стандартною процедурою, яка включає проєктування, проходження експертизи, оголошення тендерних закупівель і будівництво. Саме проєктування може зайняти ще півтора-два роки".
"Ми не маємо можливості чекати такий великий термін, тому власне було запропоновано йти за процедурою "Проєктуй та будуй". Європейські банківські інституції не готові фінансувати за такою процедурою", - додав він.
Наразі, за словами Сєнкевича, було вирішено, що гроші будуть виділені з державного резервного фонду і будівництво водогону розпочнеться найближчим часом.
- У квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, через який Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Відновити його не вдалося. Згодом у міські мережі пустили солону воду з лиману, а потім місто почало отримувати річкову воду гіршої якості, ніж була дніпровська. Після підриву росіянами Каховської ГЕС можливості для відновлення водопостачання з Дніпра немає.
- 26 вересня 2024 року Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому уряд розраховує на його швидку реалізацію.
- 20 серпня Уряд ухвалив програму водозабезпечення 9 областей, що постраждали від війни. Зокрема, було виділено кошти для будівництва водогону "Інгулець - Південне водосховище". Його чотири нитки вже діють і тисячі мешканців Дніпропетровщини вже отримують питну воду.
- У червні запустили в експлуатацію магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця. Щоб убезпечити його від обстрілів, практично всю систему сховали під землю.