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Україні не вдалося взяти кредит на будівництво водогону в Миколаїв, - мер міста

Гроші будуть виділені з державного резервного фонду, і будівництво розпочнеться найближчим часом.

Україні не вдалося взяти кредит на будівництво водогону в Миколаїв, - мер міста
Олександр Сєнкевич
Фото: скріншот відео

Міжнародні партнери відмовляються фінансувати будівництва нового водогону для Миколаєва з водозабором на Південному Бузі за прискореною процедурою. 

Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він розповів, що наразі Агенція відновлення Миколаївської області вже провела всі технічні роботи і готова до початку будівництва, але в держави немає на це грошей.

"Тому для залучення фінансування працювали з міжнародними партнерами, - пояснив Сєнкевич. - А вони хочуть іти за стандартною процедурою, яка включає проєктування, проходження експертизи, оголошення тендерних закупівель і будівництво. Саме проєктування може зайняти ще півтора-два роки".

"Ми не маємо можливості чекати такий великий термін, тому власне було запропоновано йти за процедурою "Проєктуй та будуй". Європейські банківські інституції не готові фінансувати за такою процедурою", - додав він.

Наразі, за словами Сєнкевича, було вирішено, що гроші будуть виділені з державного резервного фонду і будівництво водогону розпочнеться найближчим часом.

  • У квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, через який Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Відновити його не вдалося. Згодом у міські мережі пустили солону воду з лиману, а потім місто почало отримувати річкову воду гіршої якості, ніж була дніпровська. Після підриву росіянами Каховської ГЕС можливості для відновлення водопостачання з Дніпра немає.
  • 26 вересня 2024 року Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому уряд розраховує на його швидку реалізацію.
  • 20 серпня Уряд ухвалив програму водозабезпечення 9 областей, що постраждали від війни. Зокрема, було виділено кошти для будівництва водогону "Інгулець - Південне водосховище". Його чотири нитки вже діють і тисячі мешканців Дніпропетровщини вже отримують питну воду.
  • У червні запустили в експлуатацію магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця. Щоб убезпечити його від обстрілів, практично всю систему сховали під землю.
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