Україні не вдалося взяти кредит на будівництво водогону в Миколаїв, - мер міста

Гроші будуть виділені з державного резервного фонду, і будівництво розпочнеться найближчим часом.

Міжнародні партнери відмовляються фінансувати будівництва нового водогону для Миколаєва з водозабором на Південному Бузі за прискореною процедурою.

Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він розповів, що наразі Агенція відновлення Миколаївської області вже провела всі технічні роботи і готова до початку будівництва, але в держави немає на це грошей.

"Тому для залучення фінансування працювали з міжнародними партнерами, - пояснив Сєнкевич. - А вони хочуть іти за стандартною процедурою, яка включає проєктування, проходження експертизи, оголошення тендерних закупівель і будівництво. Саме проєктування може зайняти ще півтора-два роки".

"Ми не маємо можливості чекати такий великий термін, тому власне було запропоновано йти за процедурою "Проєктуй та будуй". Європейські банківські інституції не готові фінансувати за такою процедурою", - додав він.

Наразі, за словами Сєнкевича, було вирішено, що гроші будуть виділені з державного резервного фонду і будівництво водогону розпочнеться найближчим часом.