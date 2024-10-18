Українці почнуть отримувати першу виплату “Національного кешбеку” з наступного вівторка

З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату “Національного кешбеку”, 646 378 користувачі програми отримають сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні, повідомили у Міністерстві економіки.
Кешбек можна витрати, зокрема, на комунальні, медичні послуги, транспорт або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.
Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень.
Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. “Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.
Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень.
Як отримати кешбек від держави
- Щоб отримувати кешбек від держави необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися ї ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
- Далі потрібно визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
- Потім ‒ відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек і у Дії в розділі Сервіси обрати картку “Національний кешбек” для виплат.
- Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат ‒ 3 тис. грн на місяць.