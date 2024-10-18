Українці почнуть отримувати першу виплату “Національного кешбеку” з наступного вівторка

З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату “Національного кешбеку”, 646 378 користувачі програми отримають сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні, повідомили у Міністерстві економіки.

Кешбек можна витрати, зокрема, на комунальні, медичні послуги, транспорт або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. “Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада – за жовтень.

Як отримати кешбек від держави