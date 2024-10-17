Зеленський підписав закон про спрощення приватизації державних банків

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".
Про це свідчать дані законопроєкту № 11474 на сайті Верховної Ради.
Рада прийняла цей закон в цілому 19 вересня. Його прийняття було вимогою Світового банку.
Закон розширює коло потенційних інвесторів, яким дозволять купівлю державних банків під час воєнного стану.
Також закон:
- дозволяє продаж будь-якої частки державного банку, а не лише всіх 100% акцій банку;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу;
- в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.