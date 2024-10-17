Зеленський підписав закон про спрощення приватизації державних банків

Його прийняття було вимогою Світового банку.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Про це свідчать дані законопроєкту № 11474 на сайті Верховної Ради.

Рада прийняла цей закон в цілому 19 вересня. Його прийняття було вимогою Світового банку.

Закон розширює коло потенційних інвесторів, яким дозволять купівлю державних банків під час воєнного стану.

Також закон: