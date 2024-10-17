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Зеленський підписав закон про спрощення приватизації державних банків

Його прийняття було вимогою Світового банку.

Зеленський підписав закон про спрощення приватизації державних банків
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Про це свідчать дані законопроєкту № 11474 на сайті Верховної Ради. 

Рада прийняла цей закон в цілому 19 вересня. Його прийняття було вимогою Світового банку.

Закон розширює коло потенційних інвесторів, яким дозволять купівлю державних банків під час воєнного стану.

Також закон:

  • дозволяє продаж будь-якої частки державного банку, а не лише всіх 100% акцій банку;
  • ⁠включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу;
  • в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.
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