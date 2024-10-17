Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах

За ці гроші профінансують найважливіші бюджетні видатки.

Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах
Фото: Facebook

Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти вже надійшли до державного бюджету. 

за його словами, із цих коштів профінансують найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконають зобов’язання держави перед громадянами.

"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість", – написав Шмигаль.

Він висловив упевненість, що Канада і надалі буде поруч з Україною в спільній боротьбі за свободу.

  • Угоду про це фінансування раніше підписав глава Мінфіну Сергій Марченко із канадським урядом.
  • Перед цим Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада. Цей фонд допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies