Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах

За ці гроші профінансують найважливіші бюджетні видатки.

Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти вже надійшли до державного бюджету.

за його словами, із цих коштів профінансують найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконають зобов’язання держави перед громадянами.

"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість", – написав Шмигаль.

Він висловив упевненість, що Канада і надалі буде поруч з Україною в спільній боротьбі за свободу.