Україна отримала від Канади майже $300 млн фінансування на пільгових умовах

Україна отримала від Канади майже 300 мільйонів доларів фінансування на пільгових умовах.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти вже надійшли до державного бюджету.
за його словами, із цих коштів профінансують найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконають зобов’язання держави перед громадянами.
"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки. Це важливий внесок у нашу стійкість", – написав Шмигаль.
Він висловив упевненість, що Канада і надалі буде поруч з Україною в спільній боротьбі за свободу.
- Угоду про це фінансування раніше підписав глава Мінфіну Сергій Марченко із канадським урядом.
- Перед цим Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада. Цей фонд допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.