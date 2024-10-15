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Ексвиконувачу обов'язків голови Нікопольської РДА присудили 7 років в'язниці

Він із спільниками розікрали 4 мільйони гривень на оцінці землі.

Ексвиконувачу обов'язків голови Нікопольської РДА присудили 7 років в'язниці
Фото: З відкритих джерел

Виконувача обов'язків голови Нікопольської РДА та двох його спільників посадили на 7 років із конфіскацією майна.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

"Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього виконувача обов’язків голови Нікопольської РДА та двох його спільників у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Прокурори довели, що у 2019 році посадовець, діючи у складі організованої групи разом з приватним підприємцем та інженером, розробив злочинну схему розтрати бюджетних коштів. 

Засуджений уклав з пдприємцем ряд договорів щодо надання послуг з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на загальну суму понад 4 млн грн. 

Він підписав акти виконаних робіт, завідомо знаючи, що вони містять неправдиві відомості, а роботи не були виконані. На підставі цього на рахунок підрядників перерахували кошти. 

Під час судового розгляду підсудні заперечували свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

На початку 2021 року правоохоронці повідомили зловмисникам про підозри, а після завершення слідства обвинувальний акт було скеровано до суду.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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