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Іспанія продовжує долати наслідки руйнівної повені

Певна кількість людей вважається зниклими безвісти. 

Іспанія продовжує долати наслідки руйнівної повені
Наслідки повені у Іспанії
Фото: EPA/UPG

В Іспанії продовжують долати наслідки руйнівної повені, через яку загинули не менше 158 людей. Учора в постраждалі регіони на допомогу рятувальникам відправили понад 1200 робітників, пише BBC.

Щонайменше 155 людей померли у Валенсії, а ще двоє – в Кастілья-Ла-Манча. Громадянин Британії загинув в Андалузії.

Посадовці не розкривають кількість людей, яких вважають зниклими. Одна кажуть, що їх "багато".

Поблизу Валенсії за вісім годин випала річна норма опадів. Оскільки в четвер на півдні та сході країни оголосили нові попередження про дощ, король Феліпе VI попередив, що надзвичайна ситуація "все ще не закінчилася", а прем’єр-міністр Педро Санчес закликав громадян шукати притулку. 

Тим часом у постраждалих від повені районах сотні людей знайшли притулок у тимчасових помешканнях і почали повільну, важку роботу з розчищення вулиць і відновлення будинків і підприємств.

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