Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Польща зробила для України більше, ніж будь-хто

Міністр закордонних справ нагадав, що Росія загрожує і Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву Володимира Зеленського, в якій той сказав, що Польща "знайшла причини відмовити" у передачі МіГів.

"Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна... Нам також загрожує Росія і не все можливо", – прокоментував Сікорський, пише Polsat News.

Глава польської дипломатії визнав, що Україна перебуває у складній ситуації, але водночас нагадав про зусилля, докладені для підтримки Києва після початку війни.

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, то у співвідношенні із ВВП Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна", – наголосив він.

Також Сірокський нагадав, що за східним кордоном знаходяться "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, включно з літаками".