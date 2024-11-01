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Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Польща зробила для України більше, ніж будь-хто

Міністр закордонних справ нагадав, що Росія загрожує і Польщі. 

Сікорський відповів Зеленському щодо МіГів: Польща зробила для України більше, ніж будь-хто
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву Володимира Зеленського, в якій той сказав, що Польща "знайшла причини відмовити" у передачі МіГів.

"Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна... Нам також загрожує Росія і не все можливо", –  прокоментував Сікорський, пише Polsat News.

Глава польської дипломатії визнав, що Україна перебуває у складній ситуації, але водночас нагадав про зусилля, докладені для підтримки Києва після початку війни. 

"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям, то у співвідношенні із ВВП Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна", – наголосив він. 

Також Сірокський нагадав, що за східним кордоном знаходяться "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, включно з літаками". 

  • Напередодні Зеленський на зустрічі з представниками громад Закарпатської області розповів, що Україна просила Польщу захистити газосховище в Стрию або передати їй МіГи. Польща знайшла причину відмовити.
  • Перед цим у Польщі розглядали можливість передати Україні літаки МіГ-29, але для цього потрібна допомога союзників, які "прикриють" польське небо в такому випадку.
  • Міноборони Польщі заявляло, що передача польських МіГів Україні залежить від поставки нових літаків.
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