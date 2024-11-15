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У Брюсселі під час презентації книги французького політика сталися сутички. Поліція застосувала водомети

Протестувальники були вбрані в символіку місцевих антифашистських організацій. Вони намагалися прорватися до офісу місцевої ультраправої партії, який розташований неподалік місця презентації.

У Брюсселі під час презентації книги французького політика сталися сутички. Поліція застосувала водомети
Президент французької правої партії «Національне об’єднання» Джордан Барделла прибуває, щоб виступити з промовою після попередні
Фото: EPA/UPG

Брюссельська поліція учора заарештувала 40 протестувальників, які протестували під час презентації дебютної книги французького політика Жордана Барделли Ce que je cherche ("Що я шукаю"). Демонстранти намагалися прорватися до штаб-квартири бельгійської ультраправої партії Vlaams Belang, пише Politico

За даними влади, близько 20 години "декілька сотень людей", які протестували під час презентації книги в Угорському будинку, увірвалися до партійного офісу, розташованого поруч. Поліція чинила їм спротив.

За даними VRT news, правоохоронці застосували водомети. Мітингарі були вдягнуті в символіку місцевих антифашистських груп. 

"Вони намагалися силою прорвати вхід, чому завадила поліція", – сказала речниця брюссельської поліції Ільзе Ван де Кере. 

Мітингарі кидали біля входу в офіс сміттєві ракети, пошкодили камери спостереження, сказав лідер партії Том Ван Грікен. Він звинуватив у заворушеннях ультралівих. 

Жордан Барделла – лідер заснованої Марі Ле Пен партії Національне об'єднання. Був кандидатом у прем'єр-міністри Франції та пройшов до нового складу Європарламенту. Уперше став євродепутатом ще в 2019 році. 

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