ЗМІ: Ізраїль знищив активний дослідницький центр ядерної зброї в Ірані

Ізраїльська атака на Іран у жовтні знищила дослідницький центр ядерної зброї в Парчіні (Іран).

Про це пише AXIOS з посиланням на власні джерела.

За інформацією представників Ізраїлю та США на анонімних умовах, удар, який був спрямований по об’єкту, про який начебто був неактивним, значно зашкодив зусиллям Ірану відновити дослідження ядерної зброї.

Колишній ізраїльський чиновник сказав, що під час удару було знищено складне обладнання, яке використовувалося для розробки пластикової вибухівки, яка оточує уран у ядерному пристрої та необхідна для його підриву.

Місія Ірану при ООН відмовилася коментувати інформацію.

Відомо, що однією з цілей ізраїльського удару 25 жовтня був об’єкт Taleghan 2 у військовому комплексі Парчін, приблизно за 20 миль на південний схід від Тегерана.

Об’єкт був частиною іранської програми створення ядерної зброї Amad. За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, його використовували для випробування вибухівки, необхідної для запуску ядерного пристрою.

Супутникові зображення, отримані інститутом після ізраїльського удару, показали, що будівля Талеган-2 була повністю зруйнована.

Ізраїльські та американські офіційні джерела заявили, що активність на об’єкті Taleghan 2 була частиною зусиль всередині іранського уряду провести дослідження, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження для цивільних цілях.

"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це була надсекретна річ. Невелика частина іранського уряду знала про це, але більша частина іранського уряду — ні", — заявив чиновник США. сказав.

Ізраїльська та американська розвідка почала виявляти дослідницьку діяльність у Парчіні на початку 2024 року, зокрема іранські вчені проводили комп’ютерне моделювання, дослідження металургії та вибухових речовин, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

У червні минулого року представники Білого дому попередили іранців у прямих розмовах про підозрілу дослідницьку діяльність, повідомляє Axios.

США сподівалися, що попередження змусить іранців припинити свою ядерну діяльність, але вони продовжили, за словами офіційних осіб. Офіційний представник США сказав, що за кілька місяців до нападу Ізраїлю "існувала стурбованість у всіх напрямках" щодо діяльності Ірану на об’єкті "Талеган-2".

Дослідження іранської ядерної зброї змусили директора національної розвідки США змінити свою оцінку щодо іранської ядерної програми.

На момент підготовки Ізраїлю до масованого ракетного удару по Ірану 1 жовтня, ціллю було обрано об’єкт Талеган-2.

Президент Байден попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не атакувати іранські ядерні об’єкти, щоб не спровокувати війну з Іраном, заявили офіційні особи США.

Але центр Taleghan 2 не був частиною оголошеної ядерної програми Ірану, тому іранці не змогли повідомити про руйнування Taleghan 2, щоб не порушити угоду про нерозповсюдження ядерної зброї.

Напередодні масованого ракетного удару по Ірану, Ізраїль не давав гарантій адміністрації президента США Джо Байдена, що не завдаватиме ударів по ядерних об'єктах Тегерану у відповідь на масований обстріл балістичними ракетами 1 жовтня.