Увечері 14 листопада Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Були пошкоджені, зокрема, пам’ятки культурної спадщини, розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою «Історичний центр Одеси» та його буферної зони.
Про це повідомило Міністерство культури.
Йдеться, зокрема, про пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого значення:
- будівля Рішельєвського ліцею (Новоросійського університету) (1852-1857, арх. Шашин О.С.);
- житловий будинок Заріфі (1840-ті, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранді Ф.Й.);
- житловий будинок та флігель Ковалевського в якому жив фізик, професор Б.Ф. Веріго (арх. Даллаква К.Й., Шашин О.С.);
- житловий будинок Машевського, в якому народився Коптюх А.І. (1850-1860, арх. Гонсіоровський Ф.В.);
- прибутковий будинок Латрі (I пол. XIX ст.);
- прибутковий будинок (кін. XIX ст.), в якому жив польський композитор, диригент і педагог В.М. Малишевський;
- прибутковий будинок Міхельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);
- житловий будинок Інбера (готель «Савой») (1870-ті, арх. Влодек Л. Л.);
- прибутковий будинок Леонарді (1913, арх. Прохаска В.І.);
- будівля училища Вейнштейна (у складі комплексу «Млин Вейнштейна») (1896).
Цьгоріч у січні на 18-й позачерговій сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО об’єкт «Історичний центр міста-порту Одеса» включили до списку всесвітньої спадщини під загрозою, аби зберегти українську культурну спадщину.
Під час атаки РФ на Одесу 14 листопада одна людина загинула, десяток поранені.