Ці пам’ятки розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою «Історичний центр Одеси» та його буферної зони.

Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року

Увечері 14 листопада Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Були пошкоджені, зокрема, пам’ятки культурної спадщини, розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою «Історичний центр Одеси» та його буферної зони.

Про це повідомило Міністерство культури.

Йдеться, зокрема, про пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого значення:

будівля Рішельєвського ліцею (Новоросійського університету) (1852-1857, арх. Шашин О.С.);

житловий будинок Заріфі (1840-ті, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранді Ф.Й.);

житловий будинок та флігель Ковалевського в якому жив фізик, професор Б.Ф. Веріго (арх. Даллаква К.Й., Шашин О.С.);

житловий будинок Машевського, в якому народився Коптюх А.І. (1850-1860, арх. Гонсіоровський Ф.В.);

прибутковий будинок Латрі (I пол. XIX ст.);

прибутковий будинок (кін. XIX ст.), в якому жив польський композитор, диригент і педагог В.М. Малишевський;

прибутковий будинок Міхельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);

житловий будинок Інбера (готель «Савой») (1870-ті, арх. Влодек Л. Л.);

прибутковий будинок Леонарді (1913, арх. Прохаска В.І.);

будівля училища Вейнштейна (у складі комплексу «Млин Вейнштейна») (1896).

Фото: Мінкультури Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року

Фото: Мінкультури Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року

Цьгоріч у січні на 18-й позачерговій сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО об’єкт «Історичний центр міста-порту Одеса» включили до списку всесвітньої спадщини під загрозою, аби зберегти українську культурну спадщину.

Під час атаки РФ на Одесу 14 листопада одна людина загинула, десяток поранені.