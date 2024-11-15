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Росія пошкодила низку пам’яток культурної спадщини в Одесі під час останнього масованого обстрілу

Ці пам’ятки розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою «Історичний центр Одеси» та його буферної зони.

Росія пошкодила низку пам’яток культурної спадщини в Одесі під час останнього масованого обстрілу
Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року
Фото: Мінкультури

Увечері 14 листопада Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Були пошкоджені, зокрема, пам’ятки культурної спадщини, розташовані в межах об’єкта всесвітньої спадщини під загрозою «Історичний центр Одеси» та його буферної зони.

Про це повідомило Міністерство культури.

Йдеться, зокрема, про пам’ятки архітектури та містобудування, історії місцевого значення:

  • будівля Рішельєвського ліцею (Новоросійського університету) (1852-1857, арх. Шашин О.С.);
  • житловий будинок Заріфі (1840-ті, 1851, арх. Черкунов Н.Н., Моранді Ф.Й.); 
  • житловий будинок та флігель Ковалевського в якому жив фізик, професор Б.Ф. Веріго (арх. Даллаква К.Й., Шашин О.С.);
  • житловий будинок Машевського, в якому народився Коптюх А.І. (1850-1860, арх. Гонсіоровський Ф.В.);
  • прибутковий будинок Латрі (I пол. XIX ст.);
  • прибутковий будинок (кін. XIX ст.), в якому жив польський композитор, диригент і педагог В.М. Малишевський;
  • прибутковий будинок Міхельсона (1890, арх. Влодек Л.Л.);
  • житловий будинок Інбера (готель «Савой») (1870-ті, арх. Влодек Л. Л.);
  • прибутковий будинок Леонарді (1913, арх. Прохаска В.І.);
  • будівля училища Вейнштейна (у складі комплексу «Млин Вейнштейна») (1896).

Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року
Фото: Мінкультури
Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року

Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року
Фото: Мінкультури
Пошкодження пам’яток культурної спадщини в Одесі 14 листопада 2024 року

Цьгоріч у січні на 18-й позачерговій сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО об’єкт «Історичний центр міста-порту Одеса» включили до списку всесвітньої спадщини під загрозою, аби зберегти  українську культурну спадщину. 

Під час атаки РФ на Одесу 14 листопада одна людина загинула, десяток поранені.

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