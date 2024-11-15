На останньому київському будинку Василя Стуса відкрили меморіальну табличку: поет жив тут 9 місяців перед фатальним арештом

Будинок розташовано на вулиці Чорнобильській і досі там не було жодних згадок про те, що там жив і товарив дисидент.

У Києві на будинку, де останні перед другим і фатальним арештом місяці мешкав український поет Василь Стус, відкрили меморіальну табличку. Відкриття символічно провели в Міжнародний день ув'язнених письменників. Також це день, коли син поета Дмитро Стус разом із близькими вирушив до Росії ексгумувати тіло Василя і ще двох правозахисників Юрія Литвина та Олекси Тихого.

16-поверховий панельний будинок на вулиці Чорнобильська, 13А був оселею письменника протягом дев'яти місяців, з серпня 1979 до травня 1980 року. Тут він працював над творами й перекладами, йдеться у пресрелізі проєкту.

Меморіальну табличку виготовили та встановили за кошти благодійників, а збір організовували "Солом'янські котики" спільно з Дмитром Стусом і засновником StusCentre Юрісом Пісковойсом.

Фото: надано пресслужбою Син поета Дмитро Стус

"Завдяки вашим внескам ми зібрали необхідну суму для встановлення дошки-пам'ятника на будинку, що був останнім місцем мешкання Василя Стуса", – повідомляли в благодійному фонді.

До збору коштів долучилися близько 700 благодійників. Автором меморіальної дошки став відомий український скульптор Володимир Щур, який хотів передати у своїй роботі силу та незламність духу Стуса.

Василь Стус – український поет і правозахисник. Стус відкрито виступав проти порушень прав людини в Радянському Союзі та критикував арешти колег. Уперше був заарештований у 1972 році. Дев'ять місяців поета утримували в СІЗО, а потім оголосили вирок – 5 років позбавлення волі з 3 роками таборів. Після завершення терміну Стуса вислали в Магаданську область працювати на копальнях.

У 1979 році дисидент повернувся до Києва і вступив до Гельсінської правозахисної групи. Працював робочим на заводах і взуттєвій фабриці (вона діє досі, розташована на вулиці Івана Дзюби, 3). Радянські спецслужби не припиняли стежити за поетом і врешті його знову заарештували. Прирекли на 10 років колонії і 5 років таборів у Пермській області. Письменника утримували в жахливих умовах, на знак протесту проти дії тюремників він голодував. Адвокатом Василя Стуса під час другого процесу був державний зрадник Віктор Медведчук. Він судився з істориком Вахтангом Кіпіані, який написав книгу про Стуса і описав роль Медведчука в тому, що поет отримав такий суворий вирок.