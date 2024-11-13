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У Києві показали виставу «Дзяди» Франківського драмтеатру про антигуманність Росії

Показ пройшов у межах 7-го форуму Via Carpatia.

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

12 листопада у Києві відбувся показ резонансної вистави “Дзяди” за однойменною поемою Адама Міцкевича, призвяченою спротиву Російській імперії. Київська прем’єра вистави відбулася в ході Міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024

Постановка інтерпретує класичний твор Міцкевича у контексті російсько-української війни. Її створила польська режисерка Майя Клечевська. У Польщі цю виставу робив Краківський театр ім. Юліуша Словацького, в Україні – Івано-Франківський національний драмтеатром ім. Івана Франка. 

Київська прем’єра відбулася у Національній музичній академії. Міністр культури Микола Точицький у вітальному слові перед показом зазначив, що вистава "Дзяди" дає приклад того, що об’єднані українці і поляки – перемагають. “Ми мусимо пам’ятати, що Україна сьогодні бореться за нашу і вашу свободу, це залишається спільним меседжем, – підкреслив міністр. - Твір Адама Міцкевича, який переносить нас із 200-річної давнини до сьогодення – найкраща демонстрація того, що коли ми єдині, ми непереможні".

Вітальне слово міністра культури Миколи Точицького перед виставою
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вітальне слово міністра культури Миколи Точицького перед виставою

Виставу “Дзяди” визнали головною театральною подією 2023 року в Польщі. Також вона увійшла до шорт-листа в номінації «За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм» Фестивалю-Премії «ГРА». За словами творців, вистава розкриває антигуманну суть Росії, яка несе свої імперські цінності крізь багато років, і закликає українців та європейців продовжувати боротьбу за свободу України та опір агресії. Водночас, вистава акцентує на тому, що “хороших рускіх” не існує.

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

"Для поляків це, напевно, найважливіший твір авторства Міцкевича, і саме завдяки Івано-Франківському театру та українцям ми зрозуміли суть цього твору, – каже режисерка Майя Клечевська. – Виставу неодноразово демонстрували в польських театрах, і вона здобула велику популярність".

“Майя Клечевська поставила “Дзядів” так, що п’єса має дуже чіткий, в хорошому розумінні, агресивний антиросійський дискурс, – розповідає Ростислав Держипільський, директор-художній керівник Івано-Франківського національного драмтеатру. – Міцкевич написав “Дзяди” у 1822-му, в той час, коли частина Польщі була в окупації під Російською імперією. Сам поет був змушений емігрувати - він не перебував у Польщі на той час, тому що це було небезпечно. Режисерка зробила виставу максимально сучасною і проукраїнською, про наших хлопців-полонених (за кордоном, зокрема в Польщі, цією виставою ми привертаємо увагу до наших полонених, до “азовців”). В оригіналі це польські студенти, які на той час скніли в російських тюрмах. Також у виставі дуже різкий дискурс проти Московського патріархату. Чітко показано, що він століттями був ярмом для української нації. У виставі звучить багато російської мови, і це свідомий режисерський хід, щоб підсилити негативний ефект, адже ми розуміємо, що сьогодні мова є теж надпотужною зброєю”.

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Під час вистави «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Під час вистави «Дзяди»

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Вистава «Дзяди»
Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia
Вистава «Дзяди»

Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia

Про форум Via Carpatia:

  • Від початку створення, із 2018-го року форум Via Carpatia відбувався на Гуцульщині - у Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. 

  • Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».Літературно-мистецьку зустріч «Контекст: війна» підтримав Український інститут книги.

  • Взяти у часть у Форумі можна за реєстрацією.

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